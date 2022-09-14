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Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 21% площадей

14 сентября 2022 08:09
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Новости Беларуси. Озимые зерновые культуры в Беларуси посеяны на 321 тысяче гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 21 % запланированной площади.  

Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 21% площадей-1

Темпы работ ускорились. Если в воскресенье и понедельник, 11 и 12 сентября, из-за дождей в целом по стране засевали по 22-28 тысяч гектаров, то вчера, 13 сентября, уже почти в два раза больше. Самый большой задел на урожай будущего года сделан в Минской и Могилевской областях. В тройке лидеров также аграрии Витебской области.  

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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