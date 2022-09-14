Патриотический марафон ко Дню единства: какие мероприятия пройдут 14 сентября?

Новости Беларуси. Автопробеги, масштабные гуляния, подарки и общение в разном формате. Накануне дня, который объединяет, по всей стране проходят знаковые события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Автопробеги, масштабные гуляния, подарки и общение в разном формате. Накануне дня, который объединяет, по всей стране проходят знаковые события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задолго до 17 сентября начался патриотический марафон. 14 сентября в нем сразу несколько знаковых событий. Состоится молодежный форум «Беларусь помнит!» Он объединит начинающих историков – аспирантов, магистрантов из вузов Беларуси. А «Белая Русь» продолжит проект «17 граней единства», на этот раз в Гродно.
Государственный праздник День народного единства учрежден в 2021 году на VI Всебелорусском народном собрании и теперь ежегодно будет отмечаться 17 сентября.