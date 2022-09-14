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Патриотический марафон ко Дню единства: какие мероприятия пройдут 14 сентября?

14 сентября 2022 08:14
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Новости Беларуси. Автопробеги, масштабные гуляния, подарки и общение в разном формате. Накануне дня, который объединяет, по всей стране проходят знаковые события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Патриотический марафон ко Дню единства: какие мероприятия пройдут 14 сентября?-1

Задолго до 17 сентября начался патриотический марафон. 14 сентября в нем сразу несколько знаковых событий. Состоится молодежный форум «Беларусь помнит!» Он объединит начинающих историков – аспирантов, магистрантов из вузов Беларуси. А «Белая Русь» продолжит проект «17 граней единства», на этот раз в Гродно.  

Патриотический марафон ко Дню единства: какие мероприятия пройдут 14 сентября?-3

Государственный праздник День народного единства учрежден в 2021 году на VI Всебелорусском народном собрании и теперь ежегодно будет отмечаться 17 сентября.  

# Государственная социальная политика

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