Почитание креста, который является символом Божьей любви к грешникам, искупительной жертвы и победы Христа над смертью. Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот христианский праздник посвящен событию обретения подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения. Произошло это 14 сентября 335 года. Найденную реликвию разделили на две части – одну отправили в Константинополь, другую оставили в Иерусалиме, на этом месте позже был возведен храм Гроба Господня.