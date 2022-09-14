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Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня

14 сентября 2022 08:17
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Почитание креста, который является символом Божьей любви к грешникам, искупительной жертвы и победы Христа над смертью. Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня-1

Этот христианский праздник посвящен событию обретения подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения. Произошло это 14 сентября 335 года. Найденную реликвию разделили на две части – одну отправили в Константинополь, другую оставили в Иерусалиме, на этом месте позже был возведен храм Гроба Господня.  

# Католики Беларуси # общество # Иисус Христос # Фотофакт

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