Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы

С протеканием крыши в многоквартирных жилых домах сталкиваются в основном жители верхних этажей и в основном во время сильных дождей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Особенно это касается многоэтажек, построенных 50-60 лет назад. Но в отдельных случаях беда может накрыть волной всех жильцов дома.

Сергей Шуманский, ведущий:

В панельной пятиэтажке, покрытой рулонными материалами, вода может проникать на четвертый и даже на третий этажи. А как неприглядно выглядят жилые комнаты, в которые хлещут ручьи с потолка! Желтые разводы, провисающие натяжные потолки, плесень, грибок и постоянный запах сырости. Кроме того, такое коммунальное бедствие может обернуться попаданием воды в электрические щиты, что приводит к замыканию и выгоранию проводки. Это серьезные повреждения, чреватые не только водным нашествием, но и рискующие привести к несчастным случаям. Ремонт кровли входит в основной перечень работ, которые выполняются при капитальном ремонте дома. Причем информацию о том, как именно будут ремонтировать крышу, жильцы должны получить из графика производства работ, который подрядчик обязан вывесить в каждом подъезде жилого дома.

Сергей Шуманский:

Сроки ремонта кровли в каждом конкретном случае будут разные. В среднем подобные работы занимают около 1,5-2 месяцев. При этом подрядчик обязан следить за тем, чтобы при проведении капремонта не пострадали квартиры жильцов. Это важный пункт. Например, во время ремонта кровли необходимо учитывать прогноз погоды, а в случае чего предусмотреть возможность укрыть крышу непромокаемым материалом, чтобы дождь не затопил квартиры и не повредил общее имущество в доме. Именно по этой причине крыши ремонтируют поэтапно. Но, к сожалению, так происходит не всегда и не везде. Уже в который раз за последний месяц квартира Ирины Воробьевой оказывается во власти водной стихии. К таким «мокрым» схваткам хозяйка квадратных метров уже даже и привыкла. К тому же у женщины теперь есть примета: течет с потолка – значит нагрянул капремонт. Из натяжного потолка воду выливали литрами, мебель начало раздувать

Большой гриб висел, даже еще имеются следы. Я шваброй вот так делаю, чтобы, когда оно там стоит… Сейчас пока нет, потому что я вчера приезжала и все это таким образом сливала. Сразу в нескольких пятиэтажках по улицам Лермонтова и Розы Люксембург в конце весны начался капитальный ремонт. Дома 1959 года постройки давно нуждались в реновации. Местные поначалу обрадовались, но вскоре светлое чувство сменилось сплошным расстройством. Как раз в тот самый момент, когда дело дошло до крыш.

Строители сняли старый рубероид, но на время работ, видимо, не побеспокоились о том, чтобы временно защитить строения от непогоды. Первый сильный дождь прошел в середине июля. Он и показал, к каким печальным последствиям может привести недобросовестный ремонт.

Сергей, местный житель:

Страшно и свет включить. После воды этой начали моргать все лампочки. Рабочие приходили, я спросил, когда это прекратится, они сказали: прекратится дождь, тогда и у вас все прекратится. А дождь все не прекращается, и потому, начиная с 18 июля и по сей день, прогноз погоды в доме Ирины Васильевны выглядит так: облачно, с осадками и без прояснений.

Ирина Воробьева, местный житель:

ЖЭС не приходит ни в этот день, ни на следующий. Но больше всего убивают слова: когда вы можете взять тряпочку и все это протереть. К слову, тряпок, тазиков и ведер женщина накупила. Вот только весь этот инвентарь мало спасает от капели с потолка. Квартира теперь напоминает аквариум. Ведь когда за окном идут проливные дожди, вещи в доме плавают в буквальном смысле слова.

Ирина Воробьева:

Сначала полилось в туалете, потом полилось здесь. Лампочки сняли и там, и там. По-моему, даже сами сантехники сняли, чтобы не закоротило проводку. Потом потекло в зале, а потом уже потекло в спальне. Свои квадратные метры Ирина Воробьева сдавала в аренду. Это хорошая прибавка к зарплате. Вот только с тех пор, как в квартире появилась вода, квартирантов как ветром сдуло. Оно и понятно – соседствовать с сыростью, плесенью и грибком мало кому по душе. Теперь же, прежде чем подыскать новых жильцов, женщине придется сделать как минимум косметический ремонт.

Ирина Воробьева:

Отсюда все залитие на холодильник, по стенам. Здесь все залито. Вода стояла полностью на полу. У меня встроенная кухня. Панель от встроенного ящика на полу начало раздувать. О том, чтобы в их квартирах было сухо, мечтают и соседи Ирины Васильевны, а это десятки человек. Но пока дождь, особенно такой сильный, как шел накануне, оборачивается потопом.

Благо, что это линолеум. Все течет. Жить в сырой квартире с подтеками на потолках и стенах надоело и Светлане Бондаренко. Пенсионерка уверяет, что первая капель в ее жилище зазвенела еще в декабре 2022 года. «Захожу в ванну руки вымыть – льет со всех сторон»

Светлана Бондаренко, местный житель:

21 час, 25 декабря, прекрасное настроение. Я вышла в магазин вечерком, захожу в ванну руки вымыть – льет со всех сторон. Об этом и других «мокрых» инцидентах Светлана не единожды сообщала в ЖЭС, но все как о стенку горох, уверяет женщина. Коммунальщики то ли не слышат, то ли не хотят слышать о проблемах в пятиэтажке на Розочке. Светлана Бондаренко:

30-го числа я позвонила на 115, мне сказали: надо дефектный акт, как напишете, так и вызывайте. И ко мне не пришли. Ко мне из ЖЭСа никто не пришел.

Денис Капшай, первый заместитель директора – главный инженер ЖКХ Московского района Минска:

Сантехники работают в полную силу. Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ – читайте далее.

То, что сантехники работают в полную силу, а иногда и не рассчитывают той самой силы, согласна и Светлана Бондаренко. В ее квартире рабочие уже заменили систему водоснабжения, теперь женщине придется самой менять как минимум плитку. Ведь кафель в ванной украшают дыры размером с кулак. Понятно, что без разрушений при любом ремонте, тем более капитальном, не обойтись, но их объемы стали для собственницы полной неожиданностью.

Светлана Бондаренко:

Водопровод пришли делать, менять стояки – разбили все что можно было. У меня были счетчики приличные, не надо было наклоняться, все перекрывалось, сейчас поставили эти гаргульи. Это какой институт может создать такое? 2023 год. Я уже не говорю про XXI век. Денис Капшай:

Работы выполняются в строгом соответствии с проектной документацией. От капитального ремонта до капитального погрома один шаг. Такие заявления слышны чуть ли не из каждой квартиры. Реставрация дома превратилась в кошмар и для Анастасии. Если на улице дождь, то по дому тоже нужно ходить с зонтиком и в сапогах.

Анастасия, местный житель:

У меня, в принципе, сухая, аккуратная двухкомнатная квартира, здесь вложено много труда.

За потопом наступил и конец света. Ведь с приходом воды пропало и электричество. От таких неприятностей зонтиком не укроешься. А потому не выдерживают не только натяжные потолки, но и нервы обитателей дома. Анастасия:

Это все имущество, оно так тяжело зарабатывается и так легко это потерять. «Я сфотографирую это, возьму юриста и пойду в суд на ЖРЭО»

Жители в отчаянии, ведь их имущество безнадежно испорчено, а ситуация рискует повториться вновь. На грозовые тучи жители пятиэтажки смотрят с нескрываемым ужасом. И пока гром не грянул, многие крестятся, понимая, к чему может привести разгул стихии. На всех этажах до сих пор стоит удушливый запах сырости.

Наталья Сергеева, местный житель:

Вот до сюда была вода, ковер 2,5 на 3,5 весь был мокрый, как и мокрые ковровые дорожки, на которых осталась рыжая, ржавая вода. Наталья Сергеева не может надолго отлучиться из дома: каждые пять часов кастрюли на кухне наполняются до краев. И если их не слить, потоп случится у соседей.

Наталья Сергеева:

С этой трещины лилось. Вот такая вода ржавая. Не просто вода дождевая, а вот такая. Жители затопленных квартир не намерены молчать и сидеть сложа руки. Некоторые из них настроены особенно решительно.

Светлана Бондаренко:

Будем смотреть после капитального ремонта, когда все разрушат, расштробят. Я сфотографирую это, возьму юриста и пойду в суд на ЖРЭО. Не к строительной организации я буду иметь претензии. Я буду иметь претензии к ЖРЭО.

Все течет, и ничего не меняется. Жильцы дома возможно бы и не прочь пойти на компромисс и перетерпеть, вот только даже небольшой дождь превращает квартиры в затопленные отсеки корабля. Фотографировать тонущий корабль – последнее дело, особенно когда ты сам пассажир. Но для жителей этих столичных домов это сейчас единственная возможность доказать, каким ущербом обернулся для них капитальный ремонт.