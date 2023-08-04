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Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы

04 августа 2023 14:30
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С протеканием крыши в многоквартирных жилых домах сталкиваются в основном жители верхних этажей и в основном во время сильных дождей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Особенно это касается многоэтажек, построенных 50-60 лет назад. Но в отдельных случаях беда может накрыть волной всех жильцов дома.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-1

Сергей Шуманский, ведущий:
В панельной пятиэтажке, покрытой рулонными материалами, вода может проникать на четвертый и даже на третий этажи. А как неприглядно выглядят жилые комнаты, в которые хлещут ручьи с потолка! Желтые разводы, провисающие натяжные потолки, плесень, грибок и постоянный запах сырости. Кроме того, такое коммунальное бедствие может обернуться попаданием воды в электрические щиты, что приводит к замыканию и выгоранию проводки. Это серьезные повреждения, чреватые не только водным нашествием, но и рискующие привести к несчастным случаям.

Ремонт кровли входит в основной перечень работ, которые выполняются при капитальном ремонте дома. Причем информацию о том, как именно будут ремонтировать крышу, жильцы должны получить из графика производства работ, который подрядчик обязан вывесить в каждом подъезде жилого дома.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-4

Сергей Шуманский:
Сроки ремонта кровли в каждом конкретном случае будут разные. В среднем подобные работы занимают около 1,5-2 месяцев. При этом подрядчик обязан следить за тем, чтобы при проведении капремонта не пострадали квартиры жильцов. Это важный пункт.

Например, во время ремонта кровли необходимо учитывать прогноз погоды, а в случае чего предусмотреть возможность укрыть крышу непромокаемым материалом, чтобы дождь не затопил квартиры и не повредил общее имущество в доме. Именно по этой причине крыши ремонтируют поэтапно. Но, к сожалению, так происходит не всегда и не везде.

Уже в который раз за последний месяц квартира Ирины Воробьевой оказывается во власти водной стихии. К таким «мокрым» схваткам хозяйка квадратных метров уже даже и привыкла. К тому же у женщины теперь есть примета: течет с потолка – значит нагрянул капремонт.

Из натяжного потолка воду выливали литрами, мебель начало раздувать

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-7

Большой гриб висел, даже еще имеются следы. Я шваброй вот так делаю, чтобы, когда оно там стоит… Сейчас пока нет, потому что я вчера приезжала и все это таким образом сливала.

Сразу в нескольких пятиэтажках по улицам Лермонтова и Розы Люксембург в конце весны начался капитальный ремонт. Дома 1959 года постройки давно нуждались в реновации. Местные поначалу обрадовались, но вскоре светлое чувство сменилось сплошным расстройством. Как раз в тот самый момент, когда дело дошло до крыш.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-10

Строители сняли старый рубероид, но на время работ, видимо, не побеспокоились о том, чтобы временно защитить строения от непогоды. Первый сильный дождь прошел в середине июля. Он и показал, к каким печальным последствиям может привести недобросовестный ремонт.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-13

Сергей, местный житель:
Страшно и свет включить. После воды этой начали моргать все лампочки. Рабочие приходили, я спросил, когда это прекратится, они сказали: прекратится дождь, тогда и у вас все прекратится.

А дождь все не прекращается, и потому, начиная с 18 июля и по сей день, прогноз погоды в доме Ирины Васильевны выглядит так: облачно, с осадками и без прояснений.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-16

Ирина Воробьева, местный житель:
ЖЭС не приходит ни в этот день, ни на следующий. Но больше всего убивают слова: когда вы можете взять тряпочку и все это протереть.

К слову, тряпок, тазиков и ведер женщина накупила. Вот только весь этот инвентарь мало спасает от капели с потолка. Квартира теперь напоминает аквариум. Ведь когда за окном идут проливные дожди, вещи в доме плавают в буквальном смысле слова.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-19

Ирина Воробьева:
Сначала полилось в туалете, потом полилось здесь. Лампочки сняли и там, и там. По-моему, даже сами сантехники сняли, чтобы не закоротило проводку. Потом потекло в зале, а потом уже потекло в спальне.

Свои квадратные метры Ирина Воробьева сдавала в аренду. Это хорошая прибавка к зарплате. Вот только с тех пор, как в квартире появилась вода, квартирантов как ветром сдуло. Оно и понятно – соседствовать с сыростью, плесенью и грибком мало кому по душе. Теперь же, прежде чем подыскать новых жильцов, женщине придется сделать как минимум косметический ремонт.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-22

Ирина Воробьева:
Отсюда все залитие на холодильник, по стенам. Здесь все залито. Вода стояла полностью на полу. У меня встроенная кухня. Панель от встроенного ящика на полу начало раздувать.

О том, чтобы в их квартирах было сухо, мечтают и соседи Ирины Васильевны, а это десятки человек. Но пока дождь, особенно такой сильный, как шел накануне, оборачивается потопом.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-25

Благо, что это линолеум. Все течет.

Жить в сырой квартире с подтеками на потолках и стенах надоело и Светлане Бондаренко. Пенсионерка уверяет, что первая капель в ее жилище зазвенела еще в декабре 2022 года.

«Захожу в ванну руки вымыть – льет со всех сторон»

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-28

Светлана Бондаренко, местный житель:
21 час, 25 декабря, прекрасное настроение. Я вышла в магазин вечерком, захожу в ванну руки вымыть льет со всех сторон.

Об этом и других «мокрых» инцидентах Светлана не единожды сообщала в ЖЭС, но все как о стенку горох, уверяет женщина. Коммунальщики то ли не слышат, то ли не хотят слышать о проблемах в пятиэтажке на Розочке.

Светлана Бондаренко:
30-го числа я позвонила на 115, мне сказали: надо дефектный акт, как напишете, так и вызывайте. И ко мне не пришли. Ко мне из ЖЭСа никто не пришел.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-31

Денис Капшай, первый заместитель директора – главный инженер ЖКХ Московского района Минска:
Сантехники работают в полную силу.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ – читайте далее.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-34

То, что сантехники работают в полную силу, а иногда и не рассчитывают той самой силы, согласна и Светлана Бондаренко. В ее квартире рабочие уже заменили систему водоснабжения, теперь женщине придется самой менять как минимум плитку. Ведь кафель в ванной украшают дыры размером с кулак. Понятно, что без разрушений при любом ремонте, тем более капитальном, не обойтись, но их объемы стали для собственницы полной неожиданностью.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-37

Светлана Бондаренко:
Водопровод пришли делать, менять стояки – разбили все что можно было. У меня были счетчики приличные, не надо было наклоняться, все перекрывалось, сейчас поставили эти гаргульи. Это какой институт может создать такое? 2023 год. Я уже не говорю про XXI век.

Денис Капшай:
Работы выполняются в строгом соответствии с проектной документацией.

От капитального ремонта до капитального погрома один шаг. Такие заявления слышны чуть ли не из каждой квартиры. Реставрация дома превратилась в кошмар и для Анастасии. Если на улице дождь, то по дому тоже нужно ходить с зонтиком и в сапогах.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-40

Анастасия, местный житель:
У меня, в принципе, сухая, аккуратная двухкомнатная квартира, здесь вложено много труда.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-43

За потопом наступил и конец света. Ведь с приходом воды пропало и электричество. От таких неприятностей зонтиком не укроешься. А потому не выдерживают не только натяжные потолки, но и нервы обитателей дома.

Анастасия:
Это все имущество, оно так тяжело зарабатывается и так легко это потерять.

«Я сфотографирую это, возьму юриста и пойду в суд на ЖРЭО»

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-46

Жители в отчаянии, ведь их имущество безнадежно испорчено, а ситуация рискует повториться вновь. На грозовые тучи жители пятиэтажки смотрят с нескрываемым ужасом. И пока гром не грянул, многие крестятся, понимая, к чему может привести разгул стихии. На всех этажах до сих пор стоит удушливый запах сырости.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-49

Наталья Сергеева, местный житель:
Вот до сюда была вода, ковер 2,5 на 3,5 весь был мокрый, как и мокрые ковровые дорожки, на которых осталась рыжая, ржавая вода.

Наталья Сергеева не может надолго отлучиться из дома: каждые пять часов кастрюли на кухне наполняются до краев. И если их не слить, потоп случится у соседей.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-52

Наталья Сергеева:
С этой трещины лилось. Вот такая вода ржавая. Не просто вода дождевая, а вот такая.

Жители затопленных квартир не намерены молчать и сидеть сложа руки. Некоторые из них настроены особенно решительно.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-55

Светлана Бондаренко:
Будем смотреть после капитального ремонта, когда все разрушат, расштробят. Я сфотографирую это, возьму юриста и пойду в суд на ЖРЭО. Не к строительной организации я буду иметь претензии. Я буду иметь претензии к ЖРЭО.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-58

Все течет, и ничего не меняется. Жильцы дома возможно бы и не прочь пойти на компромисс и перетерпеть, вот только даже небольшой дождь превращает квартиры в затопленные отсеки корабля. Фотографировать тонущий корабль – последнее дело, особенно когда ты сам пассажир.

Но для жителей этих столичных домов это сейчас единственная возможность доказать, каким ущербом обернулся для них капитальный ремонт.

Ржавая вода почти год затапливает минчан. Посмотрите, как «плавают» квартиры в центре столицы-61

3 августа, 12:53. Только зашла в квартиру. Вот так сейчас выглядит моя квартира. Вода на полу, тряпка полностью мокрая. Я прохожу по мокрому полу.

Когда и чем закончится эта мокрая история и правда ли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Узнаем совсем скоро, мы будем следить за развитием событий.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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