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В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов

04 августа 2023 14:25
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Новости Беларуси. В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов-1

Работы начались еще в феврале. На объекте уже есть наружные стены, завершили обустройство кровли. Также провели тепло-, водо- и электрокоммуникации. Завершают установку сетей канализации. Сдать объект планируют в октябре. Новое здание лаборатории позволит обеспечить более качественную биологическую безопасность лекарственных препаратов. Здесь будут проводить новые виды испытаний на бактериальные эндотоксины, уходя от лабораторных тестов на животных. Закупят новое оборудование.

В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов-4

Василий Наумчик, начальник фармакологической лаборатории завода:
Автоклавы для проведения дезинфекции подстилочного материала и клеток. Затем аппарат CO² для эфтаназии животных.

В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов-7

Геннадий Светлович, первый заместитель директора главный инженер завода:
Существующая биологическая лаборатория расположена в здании 1901 года постройки. Доведение до современных норм данной лаборатории не представляется возможным. В 2022 году руководством организации принято решение по строительству отдельно стоящего здания под современную биологическую лабораторию, которая будет соответствовать всем международным требованиям.

В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов-10

Завод специализируется на производстве инфузионных растворов в полном ассортименте. В год предприятие выпускает до 30 тысяч медицинских упаковок. Продукция экспортируется в страны СНГ.

# Строительство # общество # Геннадий Светлович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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