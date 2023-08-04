Новости Беларуси. В Несвижском районе возводят здание биологической лаборатории завода медицинских препаратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы начались еще в феврале. На объекте уже есть наружные стены, завершили обустройство кровли. Также провели тепло-, водо- и электрокоммуникации. Завершают установку сетей канализации. Сдать объект планируют в октябре. Новое здание лаборатории позволит обеспечить более качественную биологическую безопасность лекарственных препаратов. Здесь будут проводить новые виды испытаний на бактериальные эндотоксины, уходя от лабораторных тестов на животных. Закупят новое оборудование.

Василий Наумчик, начальник фармакологической лаборатории завода:

Автоклавы для проведения дезинфекции подстилочного материала и клеток. Затем аппарат CO² для эфтаназии животных.

Геннадий Светлович, первый заместитель директора – главный инженер завода:

Существующая биологическая лаборатория расположена в здании 1901 года постройки. Доведение до современных норм данной лаборатории не представляется возможным. В 2022 году руководством организации принято решение по строительству отдельно стоящего здания под современную биологическую лабораторию, которая будет соответствовать всем международным требованиям.