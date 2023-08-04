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Здание представляет историко-культурную ценность. В Березинском районе продают старинную усадьбу

04 августа 2023 14:27
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Новости Беларуси. В Березинском районе одно из фамильных гнезд шляхтичей Потоцких снова выставили на продажу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание представляет историко-культурную ценность. В Березинском районе продают старинную усадьбу-1

Усадьбу построили в 1858 году для графини Анны Потоцкой-Вансович – одной из богатейших женщин Беларуси. После прихода советской власти здание обустроили под школу. В 1970 годах переоборудовали под склад, с 1980-го усадьба заброшена.

Сейчас за здание площадью почти 445 квадратных метров просят 28 тысяч 400 рублей. После приобретения его можно задействовать как для оказания туристических услуг, так и для проживания.

Здание представляет историко-культурную ценность. В Березинском районе продают старинную усадьбу-4

Павел Гущин, инструктор-методист Физкультурно-оздоровительного центра «Лазурный»:
Сейчас здание законсервировано, оно представляет собой историко-культурную ценность. В 2022 году была изготовлена ведомость технических характеристик этого здания и, в свою очередь, 5D-паспорт.

Здание представляет историко-культурную ценность. В Березинском районе продают старинную усадьбу-7

Победитель торгов получит право аренды участка на 50 лет. Однако покупателю придется за 16 месяцев разработать проектную документацию и отреставрировать здание в установленные сроки.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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