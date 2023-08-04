Здание представляет историко-культурную ценность. В Березинском районе продают старинную усадьбу

Новости Беларуси. В Березинском районе одно из фамильных гнезд шляхтичей Потоцких снова выставили на продажу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Березинском районе одно из фамильных гнезд шляхтичей Потоцких снова выставили на продажу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Усадьбу построили в 1858 году для графини Анны Потоцкой-Вансович – одной из богатейших женщин Беларуси. После прихода советской власти здание обустроили под школу. В 1970 годах переоборудовали под склад, с 1980-го усадьба заброшена.
Сейчас за здание площадью почти 445 квадратных метров просят 28 тысяч 400 рублей. После приобретения его можно задействовать как для оказания туристических услуг, так и для проживания.
Павел Гущин, инструктор-методист Физкультурно-оздоровительного центра «Лазурный»:
Сейчас здание законсервировано, оно представляет собой историко-культурную ценность. В 2022 году была изготовлена ведомость технических характеристик этого здания и, в свою очередь, 5D-паспорт.
Победитель торгов получит право аренды участка на 50 лет. Однако покупателю придется за 16 месяцев разработать проектную документацию и отреставрировать здание в установленные сроки.