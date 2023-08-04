Здание представляет историко-культурную ценность. В Березинском районе продают старинную усадьбу

Новости Беларуси. В Березинском районе одно из фамильных гнезд шляхтичей Потоцких снова выставили на продажу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Усадьбу построили в 1858 году для графини Анны Потоцкой-Вансович – одной из богатейших женщин Беларуси. После прихода советской власти здание обустроили под школу. В 1970 годах переоборудовали под склад, с 1980-го усадьба заброшена.

Сейчас за здание площадью почти 445 квадратных метров просят 28 тысяч 400 рублей. После приобретения его можно задействовать как для оказания туристических услуг, так и для проживания.