Русый о том, что делала молодая команда Президента, чтобы уберечь страну от продовольственной катастрофы

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы упомянули, что благодаря Президенту создали такой мощный агропромышленный комплекс. В 1990-е годы, а вы в то время возглавляли Комитет по земельной реформе и землеустройству при Совете министров. В те непростые годы, когда был дефицит сумасшедший, талоны, километровые очереди, у нас муки хватало в стране на три дня. Скажите, пожалуйста, какие были предприняты меры тогда молодой командой Президента, чтобы уберечь страну от продовольственной катастрофы? Какой наш белорусский путь?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Вообще путь уникальный. Глава государства, во-первых, сразу сделал вставку на крупнотоварные хозяйства, давая возможность развиваться каждому сектору. Личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства. Кстати, одни из первых хозяйств фермерских были именно у Александра Григорьевича в совхозе созданы. Параллельно у нас развивались частные формы собственности. И буквально уже с 1996 года на первом Всебелорусском собрании была принята первая пятилетняя программа социально-экономического развития всего нашего комплекса, в том числе села. И село получило приоритет. Если историю поднять, три основных посыла, которые глава государства на Всебелорусском собрании, а это было самое большое Всебелорусское собрание по численности, 4 774 делегата было. Зал, Дворец спорта наш на проспекте, был забит полностью. Народ и стоял, и все проходы были. От этого зависела судьба людей, судьба страны. И глава государства дал три посыла: как будем развиваться? Экспорт, жилье, направление основное, и продовольствие. Продовольствие, первое – накормить людей, второе – это локомотив, который потянул за собой сельхозмашиностроение, нефтехимический комплекс. В итоге все сработало, люди поверили, четко было расписано все, что и как, а дальше пошли программы у нас. Глава государства, у него есть один очень хороший метод работы – выезд на место. Каждая поездка – это чисто целевая. Если поехали, значит, до вечера или на завтра с утра, получится новое направление, которое надо развивать. Глава государства поставил задачу – сделать так, что все, что можем произвести сами у себя, мы должны все сделать сами. Ставка была на молоко. Почему на молоко? Потому что просчитывалось реально, что производство молока по эффективности выше, чем заняться нефтедобычей.