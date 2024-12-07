Азарёнок: Лукашенко поломал ту линию, которая вела нас по украинскому пути

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Прогремел Высший государственный совет Союзного государства. Мощный, масштабный, громогласный. Минск умеет принимать.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Григорий Азаренок:
Мы начали строить это самое Союзное государство с 1994 года. На идее возрождения единого Отечества Александр Лукашенко пришел к власти. Он поломал ту линию, которая вела нас по украинскому пути. Тупой пещерный национализм, либеральная экономика, воровство, коррупция, война. Путь был предначертан. Сломать его мог только герой. И герой пришел. Вы думаете, что от нас хотят демократии и свободы слова на Западе?
Да если бы Лукашенко проводил антироссийский курс, то хоть расстреливай людей на улицах и канцлагеря строй, как Пиночет, как Сомоса, как Зеленский, тебе еще за это премию выпишут. И правь сколько хочешь, обеспечивай себя и семью на 300 лет вперед, пока здесь дядюшка, американский посол, рулить будет. А ведь у Союза всегда были и враги. И не только наши нацмены. И в России они были. И есть. Но не будет.
Григорий Азаренок:
Накануне Госсовета помойная газетенка «Коммерсант» выпустила статью. Там рассказывают о белорусе-диверсанте, который работал на СБУ и готовил теракты в России. И подчеркивается, «из братской Белоруссии» несколько раз.
Мрази вы из шинели Чубайса с томным видом Колесникова, вы специально не говорите, что это как раз таки враги Александра Лукашенко, что это те, за кого вы, буржуи, коммерсант, сексомолец комсомолочка распущенная, за кого вы топили в 2020-м, кого вы называли мирными протестующими. Вы славили тех, кто вошел под БЧБ-флагом в Курскую область убивать стариков и старух. Или напомнить, как вся ваша мерзота вопила: отдать немедля задержанных в Беларуси на протестах российских журналистов. Среди них был такой персонаж, как Роман Попков из «МБХ медиа». Мы тогда, чтобы этот вой не слушать, отдали. Позже этот Попков стал эсбэушным куратором Дарьи Треповой, которая взорвала Владлена Татарского. Слабо об этом написать, гниды? Но мы со всеми коммерсами и буржуями разберемся.
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