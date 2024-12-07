Азарёнок: Лукашенко поломал ту линию, которая вела нас по украинскому пути

Григорий Азаренок:

Мы начали строить это самое Союзное государство с 1994 года. На идее возрождения единого Отечества Александр Лукашенко пришел к власти. Он поломал ту линию, которая вела нас по украинскому пути. Тупой пещерный национализм, либеральная экономика, воровство, коррупция, война. Путь был предначертан. Сломать его мог только герой. И герой пришел. Вы думаете, что от нас хотят демократии и свободы слова на Западе?

Да если бы Лукашенко проводил антироссийский курс, то хоть расстреливай людей на улицах и канцлагеря строй, как Пиночет, как Сомоса, как Зеленский, тебе еще за это премию выпишут. И правь сколько хочешь, обеспечивай себя и семью на 300 лет вперед, пока здесь дядюшка, американский посол, рулить будет. А ведь у Союза всегда были и враги. И не только наши нацмены. И в России они были. И есть. Но не будет.