Русый: посыл VII ВНС – время выбрало нас, а в 90-х Президент выбрал нас

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Посыл на VII Всебелорусском собрании главы государства – время выбрало нас! За 30 лет института президентства, абсолютно нового подхода к управлению страной, создана уникальная страна. Красивая, богатая, самодостаточная, уважаемая.

И глава государства говорит: вот, 30 лет – базу создали, сейчас надо сделать новый поход. Он говорит, прыгнуть надо нам. Мы бежали, а сейчас прыгнуть надо. И он говорит: время выбрало нас – их, молодежь. Мы создали. А в то время Президент выбрал нас. Он пришел один с маленькой командой. А мы же были в другом состоянии, Советский Союз. И вот он выбрал ту команду – из предов райисполкомов, первых секретарей, организовал.

И благодаря его подходу, опыту, нашим стараниям сохранил хозяйства все. Мы за это время создали агропромышленный комплекс уникальный, который конкурирует сегодня на любом рынке по качеству, по цене, по прослеживаемости и по безопасности экологической. На примере даже рапсового масла.