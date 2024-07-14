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Аграрии Брестской области намолотили почти треть от общего объёма зерна

14 июля 2024 13:38
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В Беларуси с учетом рапса уже собрали 1,5 миллиона тонн зерна. Больше всех намолотили аграрии Брестской области – почти треть от общего объема. Они, как и гродненские хлеборобы, уже завершили уборку озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Брестской области намолотили почти треть от общего объёма зерна-1

Считаные гектары этой культуры остаются на полях в оставшихся регионах. В нынешнем году необходимо обеспечить прирост сельхозпроизводства на уровне 6-7 % к уровню 2023-го. Для этого аграриям необходимо получить зерна в бункерном весе не менее 9 миллионов 900 тысяч тонн, а рапса – более 1 миллиона тонн.

# Уборочная кампания # общество

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