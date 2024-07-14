Прямой эфир

Город был разрушен до основания. Какой ценой удалось освободить Волковыск

14 июля 2024 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 июля 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают такие города, как Пинск и Волковыск. В ходе наступательной операции «Багратион» день за днем летом 1944 года белорусские земли войсками Красной армии очищались от «коричневой чумы».

Город был разрушен до основания. Какой ценой удалось освободить Волковыск-1

Беларусь, город Волковыск, Гродненская область. 14 июля 1944 года частями II Белорусского фронта в ходе наступательной операции «Багратион» город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелые бои за освобождение города вели части 3-й армии под командованием генерала Горбатова.

Город был разрушен до основания. Какой ценой удалось освободить Волковыск-4

Командование противника прилагало все усилия для удержания Волковыска. Дополнительно ввело в сражение на подступах к городу пехотную дивизию, а также подразделения запасной пехотной дивизии, переброшенные из Германии. На некоторых участках немецкие войска предпринимали контратаки.

Город был разрушен до основания. Какой ценой удалось освободить Волковыск-7

Противостояние врага было достаточно весомым, однако 14 июля войны Красной армии сломили мощную оборону противника. Штурмовая группа под командованием Артема Баричевского первая ворвалась в Волковыск, захватила центр города и удерживала его до соединения с батальоном. Группа вела тяжелые уличные бои в фактическом окружении, выдержав натиск, дождались прихода главных сил и благодаря совместным с координированным действиям освободили город Волковыск, который был разрушен до основания.

Город был разрушен до основания. Какой ценой удалось освободить Волковыск-10

Операция «Багратион» продолжается. До полного изгнания врага с белорусской земли остается 14 дней.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Война – это проигрыш в любом случае». Эксперты о решении Лукашенко отвести войска от границы с Украиной
14 июля 2024 11:11

«Война – это проигрыш в любом случае». Эксперты о решении Лукашенко отвести войска от границы с Украиной

Имя победителя конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске станет известно 14 июля
14 июля 2024 10:55

Имя победителя конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске станет известно 14 июля

2 человека погибли из-за последствий бури в Беларуси
14 июля 2024 10:44

2 человека погибли из-за последствий бури в Беларуси