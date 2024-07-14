Город был разрушен до основания. Какой ценой удалось освободить Волковыск

14 июля 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают такие города, как Пинск и Волковыск. В ходе наступательной операции «Багратион» день за днем летом 1944 года белорусские земли войсками Красной армии очищались от «коричневой чумы».

Беларусь, город Волковыск, Гродненская область. 14 июля 1944 года частями II Белорусского фронта в ходе наступательной операции «Багратион» город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелые бои за освобождение города вели части 3-й армии под командованием генерала Горбатова.

Командование противника прилагало все усилия для удержания Волковыска. Дополнительно ввело в сражение на подступах к городу пехотную дивизию, а также подразделения запасной пехотной дивизии, переброшенные из Германии. На некоторых участках немецкие войска предпринимали контратаки.

Противостояние врага было достаточно весомым, однако 14 июля войны Красной армии сломили мощную оборону противника. Штурмовая группа под командованием Артема Баричевского первая ворвалась в Волковыск, захватила центр города и удерживала его до соединения с батальоном. Группа вела тяжелые уличные бои в фактическом окружении, выдержав натиск, дождались прихода главных сил и благодаря совместным с координированным действиям освободили город Волковыск, который был разрушен до основания.