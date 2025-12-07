Румак: я уверен, что белорусы – духовная нация

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Белорусы – духовная нация? Как влияет религия и национальная культура на формирование гражданской идентичности?

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Я уверен, что белорусы – духовная нация. Уже пять лет проработав непосредственно с религиозными конфессиями, я убежден в том, что у нашего народа очень глубокие корни духовные. Многоконфессиональность укрепляет духовность нашего народа. Ведь белорусы никогда не стремились быть титульной нацией, и никто в нашем обществе не ставит этот вопрос, чтобы подчеркнуть, что белорусы выше других, что белорусов больше в этом обществе. Люди признают всех, кто живет на этой земле, и я думаю, что это укрепляет уважение со стороны представителей других национальностей, которые приехали на эту землю, особенно в XX веке.