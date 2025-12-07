Румак: я уверен, что белорусы – духовная нация
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Белорусы – духовная нация? Как влияет религия и национальная культура на формирование гражданской идентичности?
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:
Я уверен, что белорусы – духовная нация. Уже пять лет проработав непосредственно с религиозными конфессиями, я убежден в том, что у нашего народа очень глубокие корни духовные. Многоконфессиональность укрепляет духовность нашего народа. Ведь белорусы никогда не стремились быть титульной нацией, и никто в нашем обществе не ставит этот вопрос, чтобы подчеркнуть, что белорусы выше других, что белорусов больше в этом обществе.
Люди признают всех, кто живет на этой земле, и я думаю, что это укрепляет уважение со стороны представителей других национальностей, которые приехали на эту землю, особенно в XX веке.
Александр Румак:
Конечно, во второй половине XX века, после Великой Отечественной войны, на разоренную белорусскую землю приехали сотни тысяч специалистов из различных уголков Российской Федерации. Белорусский военный округ был местом службы для представителей всех других союзных республик. И оставались здесь, женились на белорусках.
Многие учились и оставались здесь, жили. Остались среди тех национальностей, которые у нас, – это люди того поколения. И они здесь остались, родились их дети, внуки и продолжают жить на этой земле. Все они говорят, что для них это второй дом.
Почему в Беларуси невозможен раздрай на почве религии? Объяснил Александр Румак.