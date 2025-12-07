Почему в Беларуси невозможен раздрай на почве религии? Объяснил Александр Румак

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Конечно, не все радуются тому, что в нашей стране, я не скрываю… Есть люди извне, которые бы хотели привнести червоточины в добрые отношения между людьми, но для этого делается все, чтобы этого не произошло. То, что мы имеем сейчас, прошло проверку многих веков. У нас ведь нет деления по каким-то национальным признакам.

У нас никто не строит национальные кварталы. Мы из фильмов знаем о том, что когда представители разных национальностей где-то в странах Запада проживают, собираются вместе, создают свои кварталы. А у нас такого нет. Человек приезжает, он вливается в наше общество, принимает те обычаи, которые сложились на этой земле на протяжении многих веков.