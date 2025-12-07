Cотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на дорогах Беларуси в выходные дни

В выходные сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на дорогах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской, Гомельской и Минской областях наряды спецподразделения «Стрела» отрабатывают наиболее аварийно опасные участки трасс.

На особом контроле – выявление нетрезвых водителей и «бесправников», наличие и состояние зимних шин, соблюдение скоростного режима, правил проезда переходов и выезда на полосу встречного движения.

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Осадки и перепады температуры, а вместе с ними и плохая видимость, гололедица – неблагоприятно влияют на дорожную ситуацию. К тому же, на темной дороге резко увеличивается опасность травматизма пешеходов. Призываем водителей проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движений по трассам вблизи населенных пунктов, соблюдать скоростные ограничения и правила маневрирования.

ГАИ также напоминает о важности использования пешеходами световозвращающих элементов. Это играет решающую роль в обеспечении безопасности, особенно в сумерках и темноте.