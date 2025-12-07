Сильный регионы – основа сильного государства! Делегаты ВНС о приоритетах развития Беларуси

Делегаты проанализируют приоритеты развития страны на ближайшую пятилетку, которые положены в основу проекта программы соцэкономразвития до 2030 года.

Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее важен и этап подготовки к ВНС – это десятки встреч, которые проходят в трудовых коллективах по всей стране. В том, что сильные регионы – основа сильного государства – уверена и делегат от Витебской области Светлана Езерская.

Направлений семь. Среди них – демографическая безопасность, рост конкурентоспособности, развитие человеческого потенциала. Ставка также на сильные регионы, ускорение технологического развития и цифровую трансформацию.

Светлана Езерская, главный зоотехник ОАО «Птицефабрика Городок», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Чтобы выйти на более высокий уровень нашего предприятия и в целом региона и республики, нужна, конечно, модернизация производства. Мы в ближайшем планируем строительство нового производства с углубленной переработкой яйца и выходом на рынки дальнего зарубежья – это Китай, Африка.

Всебелорусское народное собрание – это по-настоящему демократичный инструмент народовластия. Он позволяет гражданам напрямую участвовать в управлении государством и принимать решения, от которых зависит будущее страны.