«Назавтра бегали – ещё там шевелились люди». Вот что рассказывал очевидец расстрела евреев в годы войны

Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами. Замгенпрокурора Беларуси: о геноциде белорусов во время войны, деле против мэра Риги и надругательстве над госсимволикой И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.

Вот как мост через Ситню, на кладбище идти, стояло дерево. И выкопали евреи себе могилку, ямку, широкую ямку. И 27 человек расстреляли их, я стоял возле этой ямки. И была бабка одна, и эта бабка нас тогда оттянула, говорит: деточки, они вас постреляют, идите отсюда. А тогда на завтра еще бегали – еще там шевелились люди даже.

Человека, чьим голосом ведется этот рассказ, уже нет в живых. Две недели назад Николай Иванович Роговицкий в возрасте 85 лет ушел из жизни. Расстрел евреев возле реки Ситня Круглянского района он видел, когда ему было всего пять лет. Буквально за несколько месяцев до смерти пообщаться с мужчиной успел его земляк Анатолий Бакулев. В прошлом строитель, он всегда был неравнодушен к истории родного края. Уже на пенсии мужчина по крупицам собирает сведения у местных старожилов о событиях военных лет. Чтобы не потерять бесценную информацию, в 60 лет он научился пользоваться компьютером. Ведь каждое слово очевидца войны в наше время на вес золота.

Анатолий Бакулев, житель города Круглое:

Я много чего собрал, документов нет почти, все на флешках, все это в электронном виде. Но все это я отдаю в музей, редакция, библиотека. Я уйду, а это никто не знает. Здесь некоторые вещи знаю только я. Память о расстрелянных в годы войны круглянских евреях застыла в этом камне на местном иудейском кладбище. И сегодня уже понятно, что цифра 515 неточная. В места расстрелов неоднократно попадали снаряды.

Анатолий Бакулев:

Это место было уже перелопачено войной, что там невозможно что-то найти. И сколько здесь было всего расстреляно, мы уже сейчас не узнаем. Анатолий Иванович родился через четыре года после окончания войны. В то самое время, когда большая страна пыталась подняться из пепла на ноги. Выжить многим удалось благодаря народному единству, когда последний кусок хлеба делили с соседями.

Анатолий Бакулев:

Моя мать был учительницей, а отец работал столяром, но мы жили как-то более-менее, не богато, но на еду хватало. А были люди, которые жили беднее, и приходили некоторые к нам. Сядут на скамеечку, когда мать заметит, она сразу несет им что-нибудь. Много не несла, она не могла ничего вынести. Бывало иногда кусочек сала с хлебом, иногда просто кусочек хлеба. Все, что связано с темой войны, бередит душу Анатолия Ивановича до сих пор. Для того чтобы историческая справедливость восторжествовала, он активно сотрудничает с местной прокуратурой. Зверствам, которые чинили нацисты с мирным населением, дадут юридическую оценку. Ведь преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления не имеют срока давности.

Александр Романов, заместитель прокурора Круглянского района:

На территории Круглянского района имеется 56 установленных мест захоронений. Благодаря совместной работе прокуратуры Круглянского района, районного исполнительного комитета, сельисполкомов, местных жителей установлено еще семь мест ранее неизвестных расстрелов и мест захоронений мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Этот факт поверг белорусов в шок. Сколько деревень на самом деле повторили судьбу Хатыни? К масштабному расследованию уголовного дела по факту геноцида привлечены прокурорские работники в каждом районе. Они тесно сотрудничают с общественными организациями. Задача непростая – дойти необходимо не только до каждого очевидца, но и до каждого факта. То есть собрать доказательства, что это были не единичные, а массовые уничтожения и гонения нашего народа.