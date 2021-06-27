Замгенпрокурора Беларуси: о геноциде белорусов во время войны, деле против мэра Риги и надругательстве над госсимволикой

Новости Беларуси. О геноциде белорусского народа говорим в студии программы «Неделя» с заместителем генерального прокурора Беларуси Алексеем Стуком. Узнаем и новые подробности по уголовным делам против бывшего Президента Литвы и мэра Риги. Евгений Поболовец, СТВ:

Недопущение реабилитации нацизма, геноцид белорусского народа и экстремизм. Теперь эти понятия в правовом поле, и появились четкие законодательные механизмы борьбы с этими явлениями. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела по этим направлениям? Не только само экстремистское формирование несет опасность, но и участие в нем, вербовка, соучастие, обучение, предоставление средств

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Было уничтожено большое количество деревень, заводов, населенных пунктов, но главным образом Беларусь потеряла большое количество населения. Жертвы были связаны не столько с потерями регулярной Красной армии, сколько с планомерным, целенаправленным уничтожением мирного населения. Евгений Поболовец:

Поэтому речь и идет о геноциде белорусского народа. Алексей Стук:

Совершенно верно. К сожалению, в последнее время все чаще появляются попытки каким-то образом переписать историю, обелить действия фашистской Германии и примкнувших к ним коллаборантов, которые вместе с регулярной армией, другими воинскими формированиями нацистской Германии уничтожали мирное население. Действительно, в закон об экстремизме внесены серьезные изменения. Всем известно, что законодательство должно быть гибким, но не резиновым. Если устарели какие-то правовые отношения, они должны исключаться. Но если опасность представляют новые вызовы, угрозы или риски, как говорится в Концепции по национальной безопасности, то законодательство всегда должно предусматривать за них ответственность, потому что они несут разной тяжести последствия. Например, если раньше в пределах Уголовного кодекса лежало преследование за создание экстремистского формирования и финансирование только экстремистского формирования, то теперь предусмотрена ответственность. Не только формирование несет опасность, но и участие в нем, участие отдельных лиц, вербовка, всякого рода соучастие, обучение, предоставление средств. Поэтому закон предусматривает ответственность и за это. Но главная задача закона все-таки – профилактика этого явления, формирование у населения, особенно у молодежи, патриотизма, уважения к национальной истории, патриотических, исторических нравственных принципов и багажа. Уголовное преследование в отношении Валдаса Адамкуса актуально, поскольку он жив и давал интервью одному СМИ Евгений Поболовец:

Давайте отдельно поговорим про геноцид белорусского народа. Я знаю, что Генеральная прокуратура уже возбудила уголовное дело по этому факту. Расскажите подробнее об этом.

Алексей Стук:

Допрошены около 4000 человек, большая часть из них – узники. Конечно, они были совершенно в молодом или детском возрасте, но по их воспоминаниям тоже можно воспроизвести многие события. Установлено более 80 захоронений, которые доселе были неизвестны, они были безымянными. Исходя из этого, будет продолжена работа, будут продолжаться установления фактов истребления белорусского народа. На этой основе будет сделан вывод, что в период Великой Отечественной войны было именно планомерное целенаправленное истребление белорусского народа, прежде всего регулярной немецкой армией и примкнувшими к ним коллаборантами из числа некоторых соседних государств. В некоторых карательных операциях более активную роль играли коллаборационисты из числа литовских, латышских националистов, которые уничтожали белорусский народ. Один из них – это общеизвестная фигура – Антанас Импулявичюс по прозвищу «Минский мясник», который участвовал во многих карательных операциях, на его счету десятки тысяч загубленных жителей Беларуси. Следует отметить особенно масштабную карательную операцию «Зимнее волшебство», которую он возглавлял. Инициативно к нему буквально напросился в помощники Валдас Адамкус. «Минский мясник» после освобождения Беларуси скрылся на территории Германии, после этого эмигрировал в Америку. К сожалению, Америка отказала нам в его выдаче, в настоящее время его судьба неизвестна. А вот Адамкус через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост, был Президентом Литовской Республики. Евгений Поболовец:

Насколько я понимаю, сейчас тоже неизвестно, где он находится? Алексей Стук:

Да, физически мы не знаем, где он находится. Но мы запросили Литву о его местонахождении и о возможном допросе. Уголовное преследование в отношении его актуально, поскольку он жив и давал интервью одному средству массовой информации. Мы надеемся на разумный подход и соблюдение компетентными органами этих стран своих обязательств по международным договорам и конвенциям. Предполагать их ответы, насколько они отзовутся на нашу просьбу, сейчас, наверное, преждевременно, но мы надеемся на здравый смысл в решении этого вопроса. Бесспорно, нами в рамках этого уголовного дела направлены запросы во многие страны, даже такие отдаленные, как Великобритания, Канада. Мы в расследовании уголовного дела против мэра Риги будем настойчивы Евгений Поболовец:

Возбуждено уголовное дело и против мэра Риги за выходку с белорусским флагом. На какой стадии оно находится?

Алексей Стук:

Говоря дежурным языком, проводится необходимый комплекс следственно-процессуальных действий. Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить. Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами. Евгений Поболовец:

В развитии темы надругательства над госсимволикой. Например, дело Левчук. Насколько замечен рост таких правонарушений и как быть с ответственностью тех, кто покинул страну, но все равно проходит по таким делам? Алексей Стук:

Если до 2020 года этих преступлений были единичные случаи, буквально один-два, то во второй половине 2020-го их было 50, и уже сейчас их 53. Что касается ответственности лиц, которые находятся за границей, могу ответить на примере всем известного дела Левчук. Несмотря на то, что нам неизвестно, где физически она выполнила эти действия, но поскольку она распространила для неопределенного круга лиц (главным образом это рассчитано на жителей Республики Беларусь) материальный состав преступления, общественно опасные последствия наступили здесь. Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Республики Беларусь. И в отношении других лиц, чье местонахождение не установлено, будет распространена эта практика. С 2019 на 2020 год произошло некоторое увеличение преступности, порядка от 88 тысяч до 95, то есть на 8 % Евгений Поболовец:

Я так понимаю, что события прошлого года волей-неволей повлияли на картину преступлений по нашей стране в целом. По каким-то направлениям есть рост, по каким-то – снижение. Как в целом вы оцениваете криминогенную обстановку на данном этапе?

Алексей Стук:

С 2019 на 2020 год произошло некоторое увеличение преступности, порядка от 88 тысяч до 95, то есть на 8 %. При этом тяжкие и особо тяжкие, такие как убийства, причинение тяжких телесных повреждений, другие тяжкие составы как раз уменьшились. Увеличилось количество преступлений, связанных с IT, то есть посредством компьютерных технологий. Преступление, связанное с протестным движением – главным образом через интернет распространяются всякого рода угрозы в отношении должностных лиц, распространение персональных данных. Евгений Поболовец:

Одна из задач прокуратуры – это поддерживать гособвинение на судебных процессах. Как в этой сфере обстоят дела? Мы благодарны адвокатам, потому что они не дают расслабляться прокурорам Алексей Стула:

Прокуроры работают в достаточно сложных условиях, потому что это прежде всего публичность. И в настоящий момент очень часто это сопровождается противостоянием и информационными нападками различных деструктивных элементов. Евгений Поболовец:

Личные данные в сеть вытекают, черные книги.