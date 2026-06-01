Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки запустили в Минске

В Минске расширяют зоны платной парковки и внедряют автоматический контроль за водителями. В столице запустили мобильный комплекс, который установлен на легковом автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патрульное авто не имеет проблесковых маячков, а узнать его можно по магнитным наклейкам «Безопасность движения». Специальная система сканирует номера машин и сверяет их с базой оплат.

При первой фиксации данные заносят в систему. Если оплата так и не поступила, при повторном проезде инспектор оставляет на лобовом стекле информационный листок. Водителям напоминают: за неоплату услуги, помимо тарифа за парковку, предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. В Минске курсирует пока один специализированный автомобиль. Как только расширится парковочная сеть, закупят дополнительный транспорт. Андрей Зырянов, генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Машина уже есть, сейчас заканчиваются работы по сертификации оборудования. И как только оно будет в Республике Беларусь сертифицировано, мы сразу его будем приобретать и устанавливать. Также развивается система платных парковок. Планируется, что в этом году она дойдет до количества 10 тысяч машиномест.