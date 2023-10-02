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Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2024 год

02 октября 2023 16:39
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Новости Беларуси. Прирост ВВП составит 3,8 %, а реальные денежные доходы населения увеличатся на 3,5 %. Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2024-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ главы государства подписан сегодня.

Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2024 год-1

Главная цель – обеспечение устойчивости работы экономики и рост благосостояния людей. Это будет достигаться за счет масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса. Ожидается, что приток денег в основной капитал вырастет почти на 4 %, а экспорт товаров и услуг увеличится на 7,6 %. Сохранится политика по сдерживанию цен. Ставится задача удержать инфляцию на уровне, не превышающем 6 %. Целевые показатели денежно-кредитной политики на 2024 год также утверждены Указом Президента. Они обеспечат устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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