Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Константин Войтеховский, тренер Национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству – Михаил Курбатов и креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Вероника Квятковская.

Цветущая роза на затылке. Белорус завоевал «бронзу» на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

«Экспериментировал на своей собаке». Белорус-мастер по Hair tattoo, завоеваший «бронзу» на ЧМ

«Такая красота неносибельна в повседневной жизни». Показываем кадры с ЧМ по парикмахерскому искусству

«Выходишь в поле и там стоит 60 болванок». Белорусы о мужских номинациях ЧМ по парикмахерскому искусству