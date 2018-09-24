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Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству

24 сентября 2018 14:57
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Константин Войтеховский, тренер Национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству Михаил Курбатов и креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Вероника Квятковская.

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Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству -1

Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству -3

# Прически # общество # Вероника Квятковская # Михаил Курбатов # Константин Войтеховский

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