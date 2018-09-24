Александр Лукашенко не поддержал предложение по увеличению численности погранвойск

Новости Беларуси. Еще один вопрос, который требует постоянного контроля – положение дел на белорусско-украинской границе. На южных рубежах все еще неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача силовиков на этом участке – предотвратить незаконный ввоз на территорию нашей страны оружия, боеприпасов. Об одном из последних инцидентов Игорь Шуневич доложил Президенту. В ходе спецоперации задержали боеспособный арсенал, который был ввезен из-за рубежа.

Чтобы окончательно перекрыть возможность нелегальных поставок, избежать провокаций и обеспечить безопасность, в Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. В первую очередь за счет перераспределения резервов силовых ведомств. Об этом 24 сентября шла речь на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»