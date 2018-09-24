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Цветущая роза на затылке. Белорус завоевал «бронзу» на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

24 сентября 2018 15:37
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси Константин Войтеховский, тренер Национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству Михаил Курбатов и креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Вероника Квятковская.

Белорус Михаил Курбатов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции в номинации Hair tattoo.

Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:
Hair tattoo – это художественная номинация, мастер не только должен быть парикмахером, но и иметь дизайнерское чувство, потому что то, что сделал Михаил – цветущую розу на затылке – это было просто шедевром!

Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству

# Прически # общество # Константин Войтеховский # Михаил Курбатов # Вероника Квятковская

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