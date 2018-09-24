Цветущая роза на затылке. Белорус завоевал «бронзу» на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Константин Войтеховский, тренер Национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству – Михаил Курбатов и креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Вероника Квятковская.

Белорус Михаил Курбатов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции в номинации Hair tattoo.

Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:

Hair tattoo – это художественная номинация, мастер не только должен быть парикмахером, но и иметь дизайнерское чувство, потому что то, что сделал Михаил – цветущую розу на затылке – это было просто шедевром!

Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству