Александр Лукашенко: настало время определиться, что нам надо в потребкооперации

Новости Беларуси. Организации потребкооперации должны быть конкурентоспособны. Об этом 24 сентября шла речь на встрече Президента с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежемесячно объем розничного товарооборота Белкоопсоюза составляет более 170 миллионов рублей, в отдельных районах доля потребительской кооперации достигает 70 %. Многое делается для повышения конкурентоспособности. Кроме того, на эффективность влияет и штатная численность работников. Она должна быть оптимальной. В целом Президент поручил встряхнуть всю систему потребкооперации. Уже в феврале запланировано провести серьезное совещание, на котором как раз и обсудят успехи и существующие проблемные вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо встряхнуть всю систему. Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного. Я познакомился с этой информацией, у меня нет оснований не доверять тем, кто проверял, это специалисты были. Но я не хочу уж слишком преувеличивать это информацию, в ее объективности и точности особенно. Поэтому мы к этому вопросу еще вернемся. Та проверка, которую прошла потребкооперация – это будет основа для того, чтобы по итогам года, изучив работу потребительской кооперации, раз и навсегда определиться с местом и ролью потребкооперации в современных условиях. Ну, например (оскомину набило): мы все время с точки зрения потребкооперации воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: «Евроопт», «Корона» и прочие. Их же сейчас много – хороших организаций этих, частных, мобильных, которые уже идут на твое поле деятельности. И уже люди просят: «Дайте их нам». Они уже идут в деревню. Раньше – ты всегда говорил, и, наверное, правильно так было – не очень-то стремились в деревню, все хотели в города, где побольше населения. Сегодня они уже пошли и в деревню.