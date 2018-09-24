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«Экспериментировал на своей собаке». Белорус-мастер по Hair tattoo, завоеваший «бронзу» на ЧМ

24 сентября 2018 15:38
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Белорус Михаил Курбатов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции в номинации Hair tattoo.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Константин Войтеховский, тренер Национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству Михаил Курбатов и креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Вероника Квятковская.

Сколько лет вы занимаетесь hair tattoo?

Михаил Курбатов, тренер национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству:
Если честно, то занимаюсь с детства, очень рано начал. Было, что экспериментировал на своей собаке. Так получилось. Когда-то у меня была машинка из Польши привезена отцом и тогда начался мой путь.

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# Прически # общество # Константин Войтеховский # Михаил Курбатов # Вероника Квятковская

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