На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию

Выявить, предупредить и пресечь нарушения. Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле – арендные автомобили.

В столице сотрудники дорожно-патрульной службы начали рейдовые мероприятия с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля. Они направлены на выявление фактов нарушения водителями каршеринговых автомобилей установленных скоростных ограничений, правил маневрирования, а также совершения ими иных нарушений, которые нередко становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Ммингорисполкома:

Особое внимание уделяется физическому состоянию водителей, а также наличию у них действующих водительских удостоверений. Дополнительно для реализации целей профилактической акции применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Столичная Госавтоинспекция призывает пользователей сервисов аренды транспортных средств к неукоснительному соблюдению требований действующего законодательства.