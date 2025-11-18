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На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию

18 ноября 2025 07:24
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Выявить, предупредить и пресечь нарушения. Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На контроле – арендные автомобили.

На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию-2

В столице сотрудники дорожно-патрульной службы начали рейдовые мероприятия с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля. Они направлены на выявление фактов нарушения водителями каршеринговых автомобилей установленных скоростных ограничений, правил маневрирования, а также совершения ими иных нарушений, которые нередко становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями.

На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию-4

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Ммингорисполкома:
Особое внимание уделяется физическому состоянию водителей, а также наличию у них действующих водительских удостоверений. Дополнительно для реализации целей профилактической акции применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Столичная Госавтоинспекция призывает пользователей сервисов аренды транспортных средств к неукоснительному соблюдению требований действующего законодательства.

На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию-6

В ГАИ обращают внимание: автомобиль, вне зависимости от того, арендный он или личный, является источником повышенной опасности, а значит, водителям необходимо проявлять максимум осторожности при участии в дорожном движении, а также неукоснительно соблюдать требования правил.

# ГАИ # Артем Нехай

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