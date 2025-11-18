Выступления служебных овчарок, тир и полевая кухня – день открытых дверей прошёл в Академии МВД

Познакомиться с будущей профессией и атмосферой вуза. В Академии МВД прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебное заведение встретило гостей раньше запланированного времени – желающих попасть внутрь оказалось так много, что люди начали собираться с самого утра. Абитуриенты, их родители, педагоги и целые семьи знакомились с локациями, пробовали полевую кашу и согревались горячим чаем. Самые решительные уже в первые минуты подали заявления на обучение в милицейских вузах.

Я лицеист из Могилевского специализированного лицея МВД, через год хочу поступить в Академию. Первый раз сюда приехал, хочу посмотреть и узнать что-то новое для себя. Буду стараться, чтобы сюда поступить. Хочу поступить на факультет криминальной милиции.

Сегодня день открытых дверей в Академии МВД города Минска, мы приехали из Могилева. Дочь хочет поступать, и мы хотим узнать более подробно, какие есть факультеты, на кого здесь обучают, кем выходит выпускник Академии, кем он сможет работать.

Каждая площадка нашла свою аудиторию: на плацу – демонстрация работы милицейских служб и подразделений других ведомств, показательные выступления команды Академии по рукопашному бою и впечатляющие навыки овчарок Тора и Арчи.