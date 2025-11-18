Лукашенко направил поздравление с Днём провозглашения Латвийской Республики

Александр Лукашенко от имени белорусских граждан и себя лично поздравил народ Латвии с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава нашего государства отметил, что независимость – это не только уникальная ценность, которая позволяет осуществить мечту народа о светлом будущем своей страны, но и большая ответственность за достижение поставленной цели.
«Стремление жителей Латвии к сохранению национальной самобытности, жизни в мире и согласии с соседями десятилетиями способствовало укреплению доброжелательных отношений между нашими государствами. Мы вместе работали, находили возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Белорусы ценят это и всегда рады новым встречам», – говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что, несмотря на неудачные попытки отдельных политиков насильно ограничить белорусско-латвийские гуманитарные контакты, удастся преодолеть любые сложности и сохранить отношения добрососедства, основанные на взаимной поддержке и уважении.