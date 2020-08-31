В 2021 году БГУ запустит в космос второй спутник. Его разрабатывают студенты и сотрудники вуза

Новости Беларуси. Уже в 2021 году на орбиту Земли может быть выведен второй научно-образовательный спутник БГУ. Распоряжение подписано Президентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерству образования поручается в ближайшие полтора года обеспечить запуск и определить финансирование проекта.
Разработкой и изготовлением спутника занимались сотрудники и студенты университета. Новая версия имеет больший потенциал для проведения космофизических экспериментов. При этом использовать планируется отечественные материалы и полупроводниковые устройства.
Таким образом уже в 2021 году на орбите может быть сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.