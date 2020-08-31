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В 2021 году БГУ запустит в космос второй спутник. Его разрабатывают студенты и сотрудники вуза

31 августа 2020 21:06
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Новости Беларуси. Уже в 2021 году на орбиту Земли может быть выведен второй научно-образовательный спутник БГУ. Распоряжение подписано Президентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерству образования поручается в ближайшие полтора года обеспечить запуск и определить финансирование проекта.

В 2021 году БГУ запустит в космос второй спутник. Его разрабатывают студенты и сотрудники вуза-1

Разработкой и изготовлением спутника занимались сотрудники и студенты университета. Новая версия имеет больший потенциал для проведения космофизических экспериментов. При этом использовать планируется отечественные материалы и полупроводниковые устройства.

Таким образом уже в 2021 году на орбите может быть сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.

# БГУ # Наука # Фотофакт

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