В 2021 году БГУ запустит в космос второй спутник. Его разрабатывают студенты и сотрудники вуза

Новости Беларуси. Уже в 2021 году на орбиту Земли может быть выведен второй научно-образовательный спутник БГУ. Распоряжение подписано Президентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерству образования поручается в ближайшие полтора года обеспечить запуск и определить финансирование проекта.