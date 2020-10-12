Можно встретить самую большую в Беларуси коллекцию научной фантастики. Чем уникальна электронная библиотека БГУ

Свыше 180 тысяч цифровых документов и это только начало. Электронная библиотека БГУ появилась в 2010 году и с тех пор не сдает позиций. Каждый год к ресурсам виртуального хранилища обращается более 400 тысяч пользователей. Владимир Кулаженко, директор Фундаментальной библиотеки БГУ:

Мы активно продвигаем его в мировое информационное пространство. Это происходит, наверное, по двум причинам. Первая – это фундаментальное изменение в области научной коммуникации, то есть сейчас весь процесс создания публикации, ее издания происходит в цифровом формате.

Второе – цифровой формат изучения академических публикаций. Он пришелся по душе студентам университета. Анна Голушко, студент БГУ:

Можно не брать тяжелые книжки в библиотеке, не таскать их с собой, а просто пользоваться электронной библиотекой на постоянной основе. Это очень доступно.

С каждым днем материалов в цифровой библиотеке становится больше, а это значит, она может конкурировать с лучшими мировыми виртуальными хранилищами. Владимир Кулаженко:

Единственный такой инструмент измерения, чем один репозиторий лучше другого, делается международной лабораторией, которая располагается в Испании. Эта же лаборатория делает известный рейтинг университетов, где белорусские вузы заметны. Ранжирует он более 3000 репозиториев.

В международном рейтинге электронная библиотека БГУ заняла почетное третье место среди университетских электронных библиотек мира. Владимир Кулаженко:

Есть общий рейтинг, куда входят репозитории NASA либо Институт CERN, который делает исследования на Большом андронном коллайдере, естественно, университету сложно конкурировать с такими крупными международными организациями, но даже в общем рейтинге наша электронная библиотека БГУ занимает 9-е место.

К слову, Фундаментальная библиотека БГУ – одна из старейших и крупнейших вузовских библиотек Беларуси. Она была основа аж в 1921, а это значит, что в следующем году с гордостью отметит юбилей – 100-летие. Поэтому гордятся здесь многим, не только успехом цифровой платформы. Так, например, сегодня фонд библиотеки насчитывает свыше полутора миллионов экземпляров документов на разных языках. Также в этих стенах можно встретить уникальную, самую большую в Беларуси коллекцию научной фантастики.

Владимир Кулаженко:

История этой коллекции сложилась таким образом, что наш преподаватель, профессор Забрейко всю жизнь собирал научную фантастику. У него была личная большая коллекция. После его смерти его дети передали это в БГУ, и мы решили ее оформить таким отдельным мемориальным комплексом. Она у нас именная.