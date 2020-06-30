«Я взяла всё, что могла взять от университета». Лучшие выпускники БГУ о своих успехах и планах на будущее

БГУ поднялся в мировом рейтинге ВУЗов QS и почетно занимает 317 позицию из 1002 ранжируемых университетов, взлетев на 34 строки по сравнению с 2019 годом. Это лучший показатель за всю историю участия. Выпускники легендарного ВУЗа не смогли оставить событие без внимания. Юлия Цыганкова, выпускница факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

Для нас каждая позиция в этом списке важна и, безусловно, это говорит о том, что в БГУ весь преподавательский и управленческий состав – все вкладываются в одно дело и делают правильные вещи. И мы на правильном пути, раз нам удается не только в стране оставаться лучшим университетом, но и занимать какие-то более высокие позиции в мире, в целом.

В одном из ведущих университетов страны взращивают настоящих рекордсменов. Мария с отличием окончила факультет радиофизики и компьютерных технологий. Девушка признается: университет и факультет выбирала по зову сердца. Главной задачей было совместить науку и личностное развитие, и не прогадала. За четыре года отличница написала не одну научную работу, изучила иностранные языки и стала почетным победителем в номинации «Лучший выпускник».

Мария Демидик, выпускница факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

По этой лестнице все четыре года каждый день мы поднимались к нашему факультету. Ступени символизируют 4 курса обучения. В дальнейшем я планирую поступать в магистратуру БГУ на свой уже любимый факультет, с которым я не хочу расставаться, и в дальнейшем я планирую заниматься научной деятельностью, продолжать свои исследования в области биоинформатики. Министерство информации меня наградило грамотой, а 27 числа я участвую в республиканском бале выпускников во Дворце Независимости.

Настоящий студенческий лидер Марика в этом году успешно окончила факультет философии и социальных наук. Девушка даже не могла себе представить, что за 4 года обучения она сможет не только постигнуть азы науки, но и станет настоящим руководителем. За ее плечами помимо научных работ – волонтерство, конкурсы, фестивали, победы и безмерная благодарность преподавателям: именно они смогли разглядеть в бывшей первокурснице лидерский потенциал.

Марика Чекуришвили, выпускница факультета философии и социальных наук БГУ:

С этого холла начиналась вообще вся студенческая жизнь, потому что проходили все мероприятия, и мы устраивали различные PR-акции. Я взяла все, что могла взять от университета, потому что начиналось это с учебы и заканчивалось творческой деятельностью. Решила, что хочу вступить в различные организации и работать, не только учиться, но и еще получать какой-то дополнительный опыт. Так я познакомилась со студенческой кураторской службой БГУ и после этого стала руководителем.

Путь Юлии в мир науки начался именно с этой аудитории: первые занятия, зачеты, экзамены, а после – практика, после которой она твердо решила остаться в магистратуре и попробовать себя в роли преподавателя. Для нее факультет социокультурных коммуникаций за 5 лет стал не просто местом учебы.

Юлия Цыганкова:

Здесь у студента есть возможность изучать как технические, так и гуманитарные науки. Помимо того, что мы можем разобраться в тонкостях двух иностранных языков, мы можем окунуться в основы программирования. У нас для этого есть все возможности. Специализация у нас «Компьютерная лингвистика» и это дает нам какую-то свободу, наверное, в выборе и в развитии.