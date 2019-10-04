Ровно 2 миллиметра и 6 граммов. Как чеканят белорусские монеты

Это Москва. Монетный двор. Здесь сплошной сложный процесс. Интерес к белорусскому не только коммерческий, но и технологический. На наших 2 рублях чеканщики набивают руку. Мало того, что монеты двухцветные, так ещё и гравюра захватывает и внутренний диск, и наружное кольцо.

Константин Крохмаль, директор Московского монетного двора – филиала предприятия «Гознак»: Каждая монета несет в себе какую-то особенность, какую-то изюминку. Это вызывает определенные технологические сложности. Но, тем не менее, это вызывает и интерес, потому что мы учимся делать всё новые и новые изделия.

Чеканят белорусские монеты немецкие прессы. Со скоростью 760 ударов в минуту. А после рубль отправляют на защиту.

От подделок монеты защищают, к примеру, точными размерами: толщина двух рублей – 2 миллиметра, диаметр – 23,5 миллиметра, вес – около 6 граммов. И важный элемент – гуртонадпись.

Сергей Боев, главный технолог Московского монетного двора – филиала предприятия «Гознак»:

Данный тип надписи относится к защитному комплексу монеты, который используется во многих монетах высоких номиналов. А два рубля в Беларуси, несомненно, к таким высоким номиналам и относятся.

Затем готовую продукцию сортируют, пересчитывают и упаковывают в пакеты по пять тысяч штук. В общей сумме это десять тысяч белорусских рублей и 32 килограмма весом.