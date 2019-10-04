Ко Дню учителя во Дворце Республики состоится праздничный концерт

Новости Беларуси. Традиционно, первое воскресенье октября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник те, кто сопровождает наших детей на каждом этапе образовательного процесса: от порога детского сада и до выпускного бала.

С цветами и подарками любимых учителей начнут поздравлять 4 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьные коридоры и классы украсят стенгазеты и поздравительные открытки.

Не забывают в эти дни и учителей, которые ушли на заслуженный отдых. К ним домой также приходят с букетами цветов и сладкими угощениями.

Евгений Ливянт: «Учитель воспитывает своим примером»

Слова благодарности за нелёгкий труд, знания и умения звучат как от благодарных учеников, так и от коллег. А заслуги отмечаются на самом высоком уровне.