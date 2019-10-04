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Платная парковка: от чего зависит цена?

04 октября 2019 09:50
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Какие факторы влияют на стоимость платной парковки в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Платная парковка: от чего зависит цена?-1



Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Кнут и пряник должны быть соизмеримы. Какая задача платной парковки? Допустим, цена должна быть такая на платной парковке, чтобы в час пик 10% мест было свободно.

Например, Верхний город: там была стоимость сначала 2 рубля – час. Видим, что система там накаляется – парковка стала недоступна.  И улица Интернациональная стала пробкой. То есть люди ждут парковки, а система работает так, что если последняя машина заехала – мест нет, то она больше никого не пустит.

Платная парковка: от чего зависит цена?-4

Что делать? Если открыть, тоже не совсем будет хорошая обстановка.  Год прошел, и когда мы сделали первый час 5 рублей, последующий – 2 рубля, то сегодня места на парковке в Верхнем городе имеются в любое время. Поэтому цена на парковку изучается ни землей, ни зарплатой, а именно стимулированием пребывания автомобиля как можно меньше времени.

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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