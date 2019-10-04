Платная парковка: от чего зависит цена?

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»: Кнут и пряник должны быть соизмеримы. Какая задача платной парковки? Допустим, цена должна быть такая на платной парковке, чтобы в час пик 10% мест было свободно.

Например, Верхний город: там была стоимость сначала 2 рубля – час. Видим, что система там накаляется – парковка стала недоступна. И улица Интернациональная стала пробкой. То есть люди ждут парковки, а система работает так, что если последняя машина заехала – мест нет, то она больше никого не пустит.

Что делать? Если открыть, тоже не совсем будет хорошая обстановка. Год прошел, и когда мы сделали первый час 5 рублей, последующий – 2 рубля, то сегодня места на парковке в Верхнем городе имеются в любое время. Поэтому цена на парковку изучается ни землей, ни зарплатой, а именно стимулированием пребывания автомобиля как можно меньше времени.