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Велостоянки в Минске: «Тысяча мест созданы, триста сегодня свободны»

04 октября 2019 09:54
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Достаточно ли велопарковок в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Мы понимаем, что это важно, мы знаем, что у нас на сегодня достаточное количество мест свободных на стоянках. Поэтому мы сделали такую программу и реализовали уже около тысячи мест на стоянках под охраной. Стоимость хранения велосипеда на такой стоянке 7 рублей в месяц. Но отмечу, что тысяча мест созданы, а 300 мест сегодня еще свободны. Мы внедряем концепцию, что по потребности мы готовы наращивать количество веломест.

Велостоянки в Минске: «Тысяча мест созданы, триста сегодня свободны»-1

В городе работают также велогаражи.

Петр Прудников:
Велогараж и крытые сооружения для велосипедов, я думаю, что это одно и то же, как понятие, функция. Мы ждем зимы – мы увидим, сколько велосипедов останется на зимнее хранение.

# Велосипед # общество # Пётр Прудников

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