Велостоянки в Минске: «Тысяча мест созданы, триста сегодня свободны»

Достаточно ли велопарковок в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Мы понимаем, что это важно, мы знаем, что у нас на сегодня достаточное количество мест свободных на стоянках. Поэтому мы сделали такую программу и реализовали уже около тысячи мест на стоянках под охраной. Стоимость хранения велосипеда на такой стоянке 7 рублей в месяц. Но отмечу, что тысяча мест созданы, а 300 мест сегодня еще свободны. Мы внедряем концепцию, что по потребности мы готовы наращивать количество веломест.