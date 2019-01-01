Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс по истории становления белорусской государственности

Новости Беларуси. Первый день года вот уже ровно 100 лет является знаковым в истории нашего государства. 1 января 1919 года была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия – именно так называлось вначале существования БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Становление государственности проходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях. Первая мировая война, Октябрьская революция и гражданская война... Однако именно эти события привели в итоге Беларусь к суверенитету и независимости.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

Была создана первая государственная форма реально – именно в советский период – именно ССРБ, которая позже стала называться БССР. Именно в это время мы победили в Великой Отечественной войне – советский народ в целом и белорусский народ как его часть. Беларусь стала индустриально развитой республикой, особенно в послевоенный период. Фактически мы стали сборочным цехом Советского Союза.

Вырос уровень образования населения. Не секрет, что тот уровень образования, который мы имели в БССР, коренным образом отличался от предшествующих периодов – Российской империи, периода революционных событий.

Вышла БССР на международную арену. В 1945 году БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций. Это был очень важный период и важное событие, потому что, как бы не говорили, но это признание со стороны мирового сообщества.