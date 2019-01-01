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В адрес Президента Беларуси поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров

01 января 2019 11:34
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Новости Беларуси. В адрес Президента Беларуси продолжают поступать многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных, религиозных и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес Президента Беларуси поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров-1

Список направивших телеграммы на адрес Дворца Независимости более чем внушительный. Это главы стран СНГ, Председатель КНР, федеральный президент и федеральный канцлер Германии, президенты Польши, Венгрии, Республики Корея, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ирана, премьер-министр Японии, генеральные секретари ООН и НАТО, а также руководители ряда других государств и международных организаций.

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# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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