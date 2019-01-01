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«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов

01 января 2019 11:52
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Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили в новогоднюю ночь самые желанные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам медиков, вечер понедельника и прошедшие часы вторника выдались богатыми на появление маленьких белорусов.

Только в одном из столичных роддомов за праздничные сутки на свет появилось 10 детей, причем две двойни. Что примечательно, большинство родившихся – мальчики.

«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов-1

Екатерина Куневич:
Это необыкновенные ощущения, конечно. Есть в этом своя магия, когда вы слышите бой курантов – с мужем у нас были партнерские роды – и дышите очередную схватку. Я думаю, это мы никогда не забудем.

Чувствую себя хорошо. Очень благодарна персоналу клиники, акушеркам и врачам, которые занимались мной в ночь. Всё прошло замечательно.

«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов-4

Анастасия Пихейчик:
Не ожидали, что получится на Новый год. Это семейное: у отца день рождения, у сестры сегодня день рождения. И вот это третий наш именинник на 1 января.

Традиционно, не только родные и близкие, но и общественные организации поздравят мам с радостным событием. При выписке им подарят наборы с самыми необходимыми аксессуарами для ухода за малышом в первые месяцы его жизни.

«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов-7

# Рождаемость в Беларуси # общество # Фотофакт

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