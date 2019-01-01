«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов

Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили в новогоднюю ночь самые желанные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам медиков, вечер понедельника и прошедшие часы вторника выдались богатыми на появление маленьких белорусов. Только в одном из столичных роддомов за праздничные сутки на свет появилось 10 детей, причем две двойни. Что примечательно, большинство родившихся – мальчики.

Екатерина Куневич:

Это необыкновенные ощущения, конечно. Есть в этом своя магия, когда вы слышите бой курантов – с мужем у нас были партнерские роды – и дышите очередную схватку. Я думаю, это мы никогда не забудем. Чувствую себя хорошо. Очень благодарна персоналу клиники, акушеркам и врачам, которые занимались мной в ночь. Всё прошло замечательно.