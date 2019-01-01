Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы
Новости Беларуси. История этого дня – продолжение празднования прихода 2019-го. Только в Минске минувшей ночью массовые гулянья прошли на двух десятках площадок: выступления звезд белорусской эстрады, фейерверки, ярмарки, лазерное шоу – и это лишь малая часть развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто-то отмечал тихо, по-семейному, кто-то шумно – на улицах города. Желающих услышать и увидеть на большом экране, как куранты отсчитывают минуты, с каждым годом всё больше и больше. Поистине самое яркое событие новогодней ночи – фейерверк.
С Новым годом вас! Счастья, здоровья, всего самого наилучшего, благополучия, улыбок, независимости от того, что происходит.
Страна! Счастья, здоровья, любви!
В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными. В стране не зарегистрировано ни одного серьезного преступления, не зафиксировано и грубых нарушений общественного порядка.