Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы

Новости Беларуси. История этого дня – продолжение празднования прихода 2019-го. Только в Минске минувшей ночью массовые гулянья прошли на двух десятках площадок: выступления звезд белорусской эстрады, фейерверки, ярмарки, лазерное шоу – и это лишь малая часть развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто-то отмечал тихо, по-семейному, кто-то шумно – на улицах города. Желающих услышать и увидеть на большом экране, как куранты отсчитывают минуты, с каждым годом всё больше и больше. Поистине самое яркое событие новогодней ночи – фейерверк.

С Новым годом вас! Счастья, здоровья, всего самого наилучшего, благополучия, улыбок, независимости от того, что происходит.

Страна! Счастья, здоровья, любви!