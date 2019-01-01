Прямой эфир

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы

01 января 2019 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История этого дня – продолжение празднования прихода 2019-го. Только в Минске минувшей ночью массовые гулянья прошли на двух десятках площадок: выступления звезд белорусской эстрады, фейерверки, ярмарки, лазерное шоу – и это лишь малая часть развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-1

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-3

Кто-то отмечал тихо, по-семейному, кто-то шумно – на улицах города. Желающих услышать и увидеть на большом экране, как куранты отсчитывают минуты, с каждым годом всё больше и больше. Поистине самое яркое событие новогодней ночи – фейерверк.

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-6

С Новым годом вас! Счастья, здоровья, всего самого наилучшего, благополучия, улыбок, независимости от того, что происходит.

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-9

Страна! Счастья, здоровья, любви!

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-12

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-14

В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными. В стране не зарегистрировано ни одного серьезного преступления, не зафиксировано и грубых нарушений общественного порядка.

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-17

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-19

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-21

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-23

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-25

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-27

Как минчане встретили Новый год на улицах города: фоторепортаж из праздничной столицы-29

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов
01 января 2019 11:52

«Не ожидали, что получится на Новый год». Как прошёл первый день года в одном из столичных роддомов

В адрес Президента Беларуси поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров
01 января 2019 11:34

В адрес Президента Беларуси поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 2 января
01 января 2019 11:07

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 2 января