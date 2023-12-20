Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?
Первый зимний урожай огурцов собирают в парниково-тепличных комбинатах Беларуси, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В нынешнем сезоне производители полностью закроют потребности рынка в этом овоще. Перейти на круглогодичное производство удалось благодаря так называемой технологии досвечивания. Дело затратное, но государство предоставило льготные тарифы на электричество. В итоге процесс выращивания стал дешевле, как и конечный продукт для покупателей. За три зимних месяца только в теплицах Минского комбината соберут около четырех тысяч тонн огурцов. В достатке будет и свежей зелени.
Оксана Семашко продолжит тему.
Еще годом ранее в декабре только получали рассаду, чтобы по весне собрать урожай. А в нынешнем сезоне огурцы минского комбината уже в продаже.
«Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов.
За насыщением рынка товарами в предпраздничные дни особо пристально следит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ежедневно на контроле также уровень цен.
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Скачков цен больших к новогодним праздникам, как это было несколько лет назад (каждый год мы наблюдали спекулятивный рост цен), теперь такое с прошлого года даже невозможно. Наши производители согласовывают с местными органами власти, а они также отвечают, как и все мы, за уровень цен в стране, инфляцию. И поэтому никто не допустит роста цен на нашу продукцию. Тоже самое касается и импорта.
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