Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?

Первый зимний урожай огурцов собирают в парниково-тепличных комбинатах Беларуси, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В нынешнем сезоне производители полностью закроют потребности рынка в этом овоще. Перейти на круглогодичное производство удалось благодаря так называемой технологии досвечивания. Дело затратное, но государство предоставило льготные тарифы на электричество. В итоге процесс выращивания стал дешевле, как и конечный продукт для покупателей. За три зимних месяца только в теплицах Минского комбината соберут около четырех тысяч тонн огурцов. В достатке будет и свежей зелени. Оксана Семашко продолжит тему.

Еще годом ранее в декабре только получали рассаду, чтобы по весне собрать урожай. А в нынешнем сезоне огурцы минского комбината уже в продаже. «Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов.

За насыщением рынка товарами в предпраздничные дни особо пристально следит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ежедневно на контроле также уровень цен.