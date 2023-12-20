Прямой эфир

Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?

20 декабря 2023 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый зимний урожай огурцов собирают в парниково-тепличных комбинатах Беларуси, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В нынешнем сезоне производители полностью закроют потребности рынка в этом овоще. Перейти на круглогодичное производство удалось благодаря так называемой технологии досвечивания. Дело затратное, но государство предоставило льготные тарифы на электричество. В итоге процесс выращивания стал дешевле, как и конечный продукт для покупателей. За три зимних месяца только в теплицах Минского комбината соберут около четырех тысяч тонн огурцов. В достатке будет и свежей зелени.

Оксана Семашко продолжит тему.

Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?-1

Еще годом ранее в декабре только получали рассаду, чтобы по весне собрать урожай. А в нынешнем сезоне огурцы минского комбината уже в продаже.

«Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов.

Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?-4

За насыщением рынка товарами в предпраздничные дни особо пристально следит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ежедневно на контроле также уровень цен.

Роста цен не будет! Как контролируют стоимость товаров в Беларуси перед праздниками?-7

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Скачков цен больших к новогодним праздникам, как это было несколько лет назад (каждый год мы наблюдали спекулятивный рост цен), теперь такое с прошлого года даже невозможно. Наши производители согласовывают с местными органами власти, а они также отвечают, как и все мы, за уровень цен в стране, инфляцию. И поэтому никто не допустит роста цен на нашу продукцию. Тоже самое касается и импорта.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Оксана Семашко # Нина Емельянова

Другие новости рубрики

Все новости
Специальная комната для детей была создана при сотрудничестве МВД Беларуси и ЮНИСЕФ
20 декабря 2023 18:10

Специальная комната для детей была создана при сотрудничестве МВД Беларуси и ЮНИСЕФ

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?
20 декабря 2023 18:08

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?

«О человеке труда мало говорят по телевизору». Как развивать престиж рабочих специальностей?
20 декабря 2023 17:51

«О человеке труда мало говорят по телевизору». Как развивать престиж рабочих специальностей?