«Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов

Первый зимний урожай огурцов собрали в Минском парниково-тепличном комбинате. Все это благодаря модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый зимний урожай огурцов собрали в Минском парниково-тепличном комбинате. Все это благодаря модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При недостатке солнца и сокращении протяженности светового дня растения тянутся вверх благодаря искусственному освещению. Технология затратная, но государство предоставило льготные тарифы на электричество. Таким образом, выращивание овощей стало дешевле, как и конечный продукт для покупателей. За три зимних месяца соберут около 4 тысяч тонн огурцов. В достатке будет и свежей зелени.
Валентина Баркун, овощевод Минского парниково-тепличного комбината:
Хватит на всех. Продукция у нас чистая, хорошая. Сами видите, все чистенько, аккуратненько.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В этом году мы решили подойти именно в сезон праздников, в декабре, чтобы у нас были выращены огурцы. И это сделать удалось, уже первую продукцию отпускали в ноябре. С начала декабря идут в торговые сети огурцы, продукция, которая востребована, пользуется спросом. Мы планируем, что в декабре будет выращено и отпущено в торговую сеть порядка 500 тонн огурца, хорошего, качественного, экологически чистого.
Всего в тепличных хозяйствах Беларуси зимой планируется вырастить почти 10 тысяч тонн огурцов. Объем внутреннего рынка в месяц оценивается в 2 тысячи 200 тонн. За его насыщением товарами в предпраздничные дни особо пристально следит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. На контроле также уровень цен.