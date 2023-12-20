«Столичный стандарт» собрал первый зимний урожай огурцов

Первый зимний урожай огурцов собрали в Минском парниково-тепличном комбинате. Все это благодаря модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При недостатке солнца и сокращении протяженности светового дня растения тянутся вверх благодаря искусственному освещению. Технология затратная, но государство предоставило льготные тарифы на электричество. Таким образом, выращивание овощей стало дешевле, как и конечный продукт для покупателей. За три зимних месяца соберут около 4 тысяч тонн огурцов. В достатке будет и свежей зелени.

Валентина Баркун, овощевод Минского парниково-тепличного комбината:

Хватит на всех. Продукция у нас чистая, хорошая. Сами видите, все чистенько, аккуратненько.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В этом году мы решили подойти именно в сезон праздников, в декабре, чтобы у нас были выращены огурцы. И это сделать удалось, уже первую продукцию отпускали в ноябре. С начала декабря идут в торговые сети огурцы, продукция, которая востребована, пользуется спросом. Мы планируем, что в декабре будет выращено и отпущено в торговую сеть порядка 500 тонн огурца, хорошего, качественного, экологически чистого.