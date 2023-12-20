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Специальная комната для детей была создана при сотрудничестве МВД Беларуси и ЮНИСЕФ

20 декабря 2023 18:10
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В 2023 году в столичное управление по гражданству и миграции за предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты или убежища обратились более 380 иностранных граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специальная комната для детей была создана при сотрудничестве МВД Беларуси и ЮНИСЕФ-1

Из них около 50 человек посетили управление с детьми. Для малышей здесь работает специальная комната. Она создана в рамках сотрудничества МВД Беларуси и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Было организовано пространство с играми, книгами, игрушками и творческими материалами.

Специальная комната для детей была создана при сотрудничестве МВД Беларуси и ЮНИСЕФ-4

Комната очень комфортная, удобна для детей. Можно будет завлечь ребенка, чтобы ребенку было интересно. Развивательная, познавательная.

Специальная комната для детей была создана при сотрудничестве МВД Беларуси и ЮНИСЕФ-7

Ирина Агеева, заместитель начальника УГиМ ГУВД Мингорисполкома:
У нас присутствовали представители многих международных организаций, таких как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Международная организация по миграции, представители Департамента гражданства и миграции ГУВД Республики Беларусь. Высоко оценили качество подготовленной комнаты, дружественной детям и родителям. Им понравилась обстановка, понравилась мебель, оборудование и то, что у детей есть возможность себя занять. На период рассмотрения либо принятия документов родителями детки могли посидеть спокойно, поиграть.

Создание такого пространства для детей позволит совершенствовать работу по оказанию помощи семьям, которые ищут убежище в нашей стране. Кроме того, для удобства иностранных граждан оборудован отдельный вход с зоной ожидания.

# Дети # общество # Новости Минска и Минской области

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