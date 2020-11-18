«Роста цен к Новому году не будет». Белорусская торговля активно готовится к празднику

Новости Беларуси. В студии «Большого города» говорим о том, как коронавирус отразился на столичной торговле, малом бизнесе и на наших кошельках. Гость программы – Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

Уже впереди Новый год, конечно же, все ждут, как преобразится новогодняя торговля, какие появятся объекты общепита. Я имею в виду наши любимые колядные кирмаши на улице, всего мы этого, конечно, ждем. Но, конечно же, понимаем, что эпидемиологическая ситуация, возможно, не позволит реализовать эти планы. Но тем не менее надежда есть на то, что мы хотя бы минимально почувствуем хотя бы где-то запахом мандарина и мигающими фонариками на витринах, что приближается праздник?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Да, мы планируем организовать две площадки в Минске, которые работают в течение месяца. За две недели до Нового года и до старого Нового года. Они на самом деле полюбились минчанам. Красивые украшения, это елки, гирлянды, световое украшение, то есть все это в планах у нас есть, субъектов хозяйствования мы готовим к новогодней торговле. Но надо не забывать, что вся торговля к первому декабря всегда традиционно делает праздничные украшения своих витрин, торговых залов, крупные магазины открывают елочные базары и, плюс, отделы по реализации елочной атрибутики, елочных украшений и так далее. Прорабатываем вопрос, если у нас получится, если позволят погодные условия, есть площадка на стадионе «Динамо» для организации той же елочной торговли, если получится залить каток, то это будет центром притяжения для населения, можем и там организовать предновогоднюю торговлю. То есть пока у нас есть много планов на новогоднюю торговлю, мы над этим работаем. «Белорусы уже гурманы». Чем отечественные производители порадуют потребителя? Екатерина Забенько:

Будем надеяться, что первый снег и морозы заморозят эту пандемию, дадут все-таки нам прочувствовать наш любимый праздник, потому что все, конечно, ждут окончания 2020 високосного года. Все верят, что Новый год как встретишь, так и проведешь. Мы говорили с вами про цены, я думаю, что, конечно же, большинство семей, людей будут все-таки отмечать домами, локально, семьями. Конечно же, оливье и горошек. Будет ли традиционно заморожена цена на эти новогодние продукты?