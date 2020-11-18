«Белорусы уже гурманы». Чем отечественные производители порадуют потребителя?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» говорим о том, как коронавирус отразился на столичной торговле, малом бизнесе и на наших кошельках. Гость программы – Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

Будут ли на столе новинки? Спрошу так, потому что недавно (это, конечно, международный уровень) прошла выставка «Продэкспо», где в том числе и белорусские производители рекламировали свои новинки. Я знаю, что они есть, но они почему-то не всегда оперативно и быстро появляются на прилавках магазинов. Где искать? Что спрашивать? Чего ждать?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Производители Беларуси ежегодно осваивают новые виды продукции, потому что каждому требуется занять свое место и на полке в магазине, и на столах у нас с вами. Екатерина Забенько:

А белорусы уже гурманы, можно сказать. Уже попробовали столько вкуснятины. Попробуй чем-то удиви. Нина Емельянова:

Находятся и те сотрудники, которые отвечают за продвижение продукции, за выпуск продукции на наших предприятиях, изучают и покупательский спрос и изучают новинки мировые, подстраиваются или придумывают что-то свое. При хорошей рекламе этот товар, конечно, мы увидим с вами сразу. Но вопрос в том, что не всегда хватает финансовых средств на проведение такой вот активной рекламной кампании. Поэтому есть новинки, они есть все и на полках, но мы просто их не замечаем, мы по привычке берем те марки, тот продукт, к которому привыкли.