Рост зарплат и дешёвое жильё – Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026-й
Сегодня, 3 ноября, утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны, а также целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы подписал глава государства.
Прирост ВВП на 2,8 % к уровню 2025 года – такова главная задача, которая стоит перед всеми отраслями экономики. Достичь этого планируется за счет увеличения инвестиций в основной капитал, а также роста экспорта товаров и услуг. С серьезной работой по развитию экономического потенциала сопряжен рост доходов населения почти на 5 %.
Устойчивый рост экономики будет обеспечивать предсказуемая ситуация в денежно-кредитной сфере. Одна из ключевых задач для правительства и Национального банка – инфляция в 2026 году не должна превышать 7 %.
Евгений Пустовой о цифрах, которые определяют будущее.
Предсказуемость экономики – это признак модели крепкого государственного управления, особенно в таких условиях, когда на внешнем контуре стабильными могут быть только санкции.
Ольга Жук, член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты председателей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, важнейшим приоритетом останется рост доходов населения. Указом определен уровень реальных располагаемых денежных доходов населения. Это доходы за вычетом налогов, сборов, взносов и уже скорректированные на индекс потребительских цен. Так вот, этот параметр составит 104,8 %. Безусловно, сохранятся те мероприятия, которые реализовывались по ограничению инфляции. И в соответствии с нормами указа, инфляция в следующем году не превысит 7 %.
Во Дворце Независимости прошло ряд совещаний с финансово-экономическим пулом управленческого штаба страны. Правительственный блок укрепили командой экспертов из Национального банка.
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Поручение выполнено. Документ полностью связан и с проектом программы по социально-экономическому развитию страны, и с госпрограммами по отраслям и регионам. Именно так будет выглядеть финансовое лицо Беларуси в 2026 году. Можно говорить о завершающем этапе планирования.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Этим же указом и поставлена задача прирасти экспорта на 3-7 %. Ключевое то, что мы спланировали соответствующие задачи министерствам, концернам, облисполкомам – это наращивание присутствия на других рынках, на рынках дальней дуги, Азии. Естественно, оставляя наши позиции умеренными. Для этого мы предусмотрели соответствующие механизмы поддержки на российском рынке. Всем предприятиям в короткое время надо подготовить бизнес-планы, которые бы обеспечивали выполнение этих задач.
С расширением экспортного потенциала связан рост реальных денежных доходов населения практически на 5 %.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Когда мы начинали разрабатывать прогнозные документы, эти параметры были, скажем так, умеренно напряженными, то сегодня эти параметры выглядят сверхнапряженно. В развитие этих документов мы готовим еще целый ряд нормативных актов, которые нам должны позволить, не раскачиваясь уже с 1 января, приступить к реализации намеченных планов.
Инвестиционную программу связывают с развитием инфраструктуры и 20-процентным ростом коммерческих проектов. Благодаря подходу «Один регион – один проект» районы для инвесторов становятся более привлекательными. В 2026 году собираются увеличить объемы инвестиционного финансирования на закупку оборудования, строительство, реконструкцию основных фондов.
Ольга Жук:
Темп роста инвестиций, который запланирован указом, он нацелен на то, чтобы все-таки это был вклад в основную часть, то есть не в стены, а непосредственно в оборудование, в машины. Именно региональные мероприятия, мероприятия инвестиционные в регионах, они являются ключевыми.
Среди приятных новостей, 2026 год Беларуси должен стать Годом новоселов. Новые цеха, предприятия и рост жилищного строительства.
Юрий Чеботарь:
Мы увеличиваем, с учетом приоритета арендного жилья, строительство этой категории именно для особо нуждающихся и особой категории населения, которые должны местные власти определить у себя.
Международные резервные активы должны составить не менее 9,2 миллиардов долларов. Это является важнейшим индикатором экономической безопасности и финансовой устойчивости Беларуси. В октябре 2025 года обновленный исторический максимум ЗВР. Они превысили 13 миллиардов долларов в эквиваленте.
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Финансовая стабильность в Беларуси отражена в целевых показателях денежно-кредитной политики на 2026 год. Рост потребительских цен не должен превысить 7 %. Хотя регулятор не спешит отказываться от среднесрочной цели по годовой инфляции лишь в 5 %. На показатель влияние оказывают цены на импортные товары.
Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
10 групп, они фактически больше половины инфляции, даже 70-80 % инфляции объясняют. Из этих 10, мясомолочная продукция, услуги ЖКХ, бытовые услуги. Но прежде всего мы видим, какие риски сосредоточены с точки зрения импортных цен. Например, в прошлом году и в начале этого года, все вы знаете, были рекордные цены на какао-бобы зафиксированные и на кофе. Только рост цен на кофе дал нам 0,2 % инфляции в этом году. Отечественные производители также вынуждены по каким-то позициям, где присутствует шоколад, реагировать каким-то образом на ту конъюнктуру мировых рынков, которая сейчас происходит.
В 2026 году в Беларуси пиковые выплаты по внешним валютным долгам. Принято решение значительно уменьшить их рефинансирование. Есть возможность больше отдавать по долгам. Это точно признак экономической стабильности и взросления.