Рост зарплат и дешёвое жильё – Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026-й

Сегодня, 3 ноября, утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны, а также целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы подписал глава государства. Прирост ВВП на 2,8 % к уровню 2025 года – такова главная задача, которая стоит перед всеми отраслями экономики. Достичь этого планируется за счет увеличения инвестиций в основной капитал, а также роста экспорта товаров и услуг. С серьезной работой по развитию экономического потенциала сопряжен рост доходов населения почти на 5 %.

Устойчивый рост экономики будет обеспечивать предсказуемая ситуация в денежно-кредитной сфере. Одна из ключевых задач для правительства и Национального банка – инфляция в 2026 году не должна превышать 7 %. Евгений Пустовой о цифрах, которые определяют будущее. Предсказуемость экономики – это признак модели крепкого государственного управления, особенно в таких условиях, когда на внешнем контуре стабильными могут быть только санкции.

Ольга Жук, член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты председателей Национального собрания Беларуси:

Безусловно, важнейшим приоритетом останется рост доходов населения. Указом определен уровень реальных располагаемых денежных доходов населения. Это доходы за вычетом налогов, сборов, взносов и уже скорректированные на индекс потребительских цен. Так вот, этот параметр составит 104,8 %. Безусловно, сохранятся те мероприятия, которые реализовывались по ограничению инфляции. И в соответствии с нормами указа, инфляция в следующем году не превысит 7 %. Во Дворце Независимости прошло ряд совещаний с финансово-экономическим пулом управленческого штаба страны. Правительственный блок укрепили командой экспертов из Национального банка. «Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год. Подробности здесь.

Поручение выполнено. Документ полностью связан и с проектом программы по социально-экономическому развитию страны, и с госпрограммами по отраслям и регионам. Именно так будет выглядеть финансовое лицо Беларуси в 2026 году. Можно говорить о завершающем этапе планирования.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Этим же указом и поставлена задача прирасти экспорта на 3-7 %. Ключевое то, что мы спланировали соответствующие задачи министерствам, концернам, облисполкомам – это наращивание присутствия на других рынках, на рынках дальней дуги, Азии. Естественно, оставляя наши позиции умеренными. Для этого мы предусмотрели соответствующие механизмы поддержки на российском рынке. Всем предприятиям в короткое время надо подготовить бизнес-планы, которые бы обеспечивали выполнение этих задач. С расширением экспортного потенциала связан рост реальных денежных доходов населения практически на 5 %.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Когда мы начинали разрабатывать прогнозные документы, эти параметры были, скажем так, умеренно напряженными, то сегодня эти параметры выглядят сверхнапряженно. В развитие этих документов мы готовим еще целый ряд нормативных актов, которые нам должны позволить, не раскачиваясь уже с 1 января, приступить к реализации намеченных планов. Инвестиционную программу связывают с развитием инфраструктуры и 20-процентным ростом коммерческих проектов. Благодаря подходу «Один регион – один проект» районы для инвесторов становятся более привлекательными. В 2026 году собираются увеличить объемы инвестиционного финансирования на закупку оборудования, строительство, реконструкцию основных фондов.

Ольга Жук:

Темп роста инвестиций, который запланирован указом, он нацелен на то, чтобы все-таки это был вклад в основную часть, то есть не в стены, а непосредственно в оборудование, в машины. Именно региональные мероприятия, мероприятия инвестиционные в регионах, они являются ключевыми. Среди приятных новостей, 2026 год Беларуси должен стать Годом новоселов. Новые цеха, предприятия и рост жилищного строительства. Юрий Чеботарь:

Мы увеличиваем, с учетом приоритета арендного жилья, строительство этой категории именно для особо нуждающихся и особой категории населения, которые должны местные власти определить у себя. Международные резервные активы должны составить не менее 9,2 миллиардов долларов. Это является важнейшим индикатором экономической безопасности и финансовой устойчивости Беларуси. В октябре 2025 года обновленный исторический максимум ЗВР. Они превысили 13 миллиардов долларов в эквиваленте.