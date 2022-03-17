Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, границы были закрыты в марте 2020 года. Постепенно барьеры снимались. Было восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение. Единственной проблемой оставалось автомобильное движение. Попасть в Россию на машине можно было только по определенным причинам. Уже начиная с полуночи снимается и это ограничение – заявил российский премьер-министр.