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Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан

17 марта 2022 13:44
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Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан-1

Напомним, границы были закрыты в марте 2020 года. Постепенно барьеры снимались. Было восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение. Единственной проблемой оставалось автомобильное движение. Попасть в Россию на машине можно было только по определенным причинам. Уже начиная с полуночи снимается и это ограничение – заявил российский премьер-министр.  

Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан-4

Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что данное решение согласовано с главой российского государства и оно особенно важно, учитывая давление со стороны Запада. По его мнению, укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Беларуси.  

# Беларусь-Россия # общество # Михаил Мишустин # Владимир Путин # Фотофакт

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