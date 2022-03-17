Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану

Весна не приходит одна. Когда за окном уже вовсю искрятся солнечные лучи, а температура воздуха достигает +5, крохотные обитатели лесной чащи выходят на охоту. Первыми оживают после зимней спячки клещи. Особенно коварны насекомые в мае и в августе.
Весна не приходит одна. Когда за окном уже вовсю искрятся солнечные лучи, а температура воздуха достигает +5, крохотные обитатели лесной чащи выходят на охоту. Первыми оживают после зимней спячки клещи. Особенно коварны насекомые в мае и в августе.
Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. Наиболее часто встречается такое заболевание, как болезнь Лайма, когда на коже появляются эритемы в виде красного пятна. Реже – клещевой энцефалит. Для профилактики болезни Лайма и других бактериальных клещевых инфекций назначается специфическая антибиотикопрофилактика.
А ведь укус легче предупредить. Соблюдайте необходимые меры безопасности, и тогда вы точно не попадете в плен хитрого кровопийцы.
Галина Млынарчик:
Необходимо правильно одеваться, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду. Очень хороший результат дают само- и взаимоосмотры, а также использование средств, которые отпугивают или уничтожают клещей.
Нарушил золотое правило, и вот непрошеный гость уже спешит к тебе на свидание. Избежать встречи с клещом не удалось Елене Юркевич. Неприятный инцидент произошел с минчанкой летом 2021 года.
Елена Юркевич:
Я очень люблю прогуляться по полям, по лесам вместе с собакой. Однажды после такой прогулки, спустя пару дней, на спине обнаружился клещ. Мы его удалили собственными силами. После этого передали в лабораторию на анализ.
Реагировать на укус, действительно, надо быстро, но без спешки. Удаление насекомого требует особой ловкости и сноровки.
Галина Млынарчик:
Удаление клеща проводят с помощью петли из нити или обыкновенного тонкого пинцета поближе к телу, но ни в коем случае не за брюшко. А также с помощью специальных средств для извлечения клеща. После удаления клеща необходимо обработать кожу спиртосодержащим препаратом.
При этом исследование клеща в лаборатории – процедура совсем необязательная. Бесплатно диагностику медики назначают только при ухудшении самочувствия пациента. В иных случаях пробу берут на платной основе.