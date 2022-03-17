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Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану

17 марта 2022 12:36
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Весна не приходит одна. Когда за окном уже вовсю искрятся солнечные лучи, а температура воздуха достигает +5, крохотные обитатели лесной чащи выходят на охоту. Первыми оживают после зимней спячки клещи. Особенно коварны насекомые в мае и в августе.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-1

Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. Наиболее часто встречается такое заболевание, как болезнь Лайма, когда на коже появляются эритемы в виде красного пятна. Реже клещевой энцефалит. Для профилактики болезни Лайма и других бактериальных клещевых инфекций назначается специфическая антибиотикопрофилактика.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-4

А ведь укус легче предупредить. Соблюдайте необходимые меры безопасности, и тогда вы точно не попадете в плен хитрого кровопийцы.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-7

Галина Млынарчик:
Необходимо правильно одеваться, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду. Очень хороший результат дают само- и взаимоосмотры, а также использование средств, которые отпугивают или уничтожают клещей.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-10

Нарушил золотое правило, и вот непрошеный гость уже спешит к тебе на свидание. Избежать встречи с клещом не удалось Елене Юркевич. Неприятный инцидент произошел с минчанкой летом 2021 года.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-13

Елена Юркевич:
Я очень люблю прогуляться по полям, по лесам вместе с собакой. Однажды после такой прогулки, спустя пару дней, на спине обнаружился клещ. Мы его удалили собственными силами. После этого передали в лабораторию на анализ.

Реагировать на укус, действительно, надо быстро, но без спешки. Удаление насекомого требует особой ловкости и сноровки.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-16

Галина Млынарчик:
Удаление клеща проводят с помощью петли из нити или обыкновенного тонкого пинцета поближе к телу, но ни в коем случае не за брюшко. А также с помощью специальных средств для извлечения клеща. После удаления клеща необходимо обработать кожу спиртосодержащим препаратом.

Укусил клещ? Рассказываем, как правильно извлечь насекомое и обработать рану-19

При этом исследование клеща в лаборатории – процедура совсем необязательная. Бесплатно диагностику медики назначают только при ухудшении самочувствия пациента. В иных случаях пробу берут на платной основе.

# Укусы клещей # общество # Галина Млынарчик # Елена Юркевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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