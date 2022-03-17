VR-очки для спасателей и уникальные датчики проводки. Рассказываем о лучших проектах конкурса «100 идей для Беларуси»

На одной орбите с будущим. Недавно в «Великом камне» прошел финал 11 сезона проекта «100 идей для Беларуси». Из 120 стартапов выбрали 20 «золотых». За молодыми разработчиками – прогресс и лучшая жизнь. Познакомимся с новаторами. Проект Vers – новые сверхвозможности в обучении спасателей-пожарных. Тренажер позволяет имитировать эффект физических воздействий в условиях виртуальной реальности. В портативный компьютер можно загрузить сценарий любой катастрофы.

Игорь Гусаров, курсант 3-го курса факультета предупреждения и ликвидация ЧС Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Обучающая программа является уникальной, поскольку мы можем моделировать любую чрезвычайную ситуацию, которую в реальной жизни экономически невыгодно или попросту невозможно воссоздать. Благодаря костюму обратной тактильной связи обучающийся может ощущать вес пострадавшего, удар электрического тока, тепловое воздействие и воздействие капель воды. Данные VR-очки позволяют все ему видеть в реальном времени, контроллеры на руках помогают ему взаимодействовать с обучающим миром. То есть он может брать пожарный ствол и тушить, может поднимать огнетушитель, пострадавшего.

В режиме полной боевой готовности. Обучение в игровой форме проходит эффективнее и быстрее. Без боли и травм. Все навыки студенты оттачивают в помещениях. Для подвигов не нужны полигоны и большой штат тренеров. Все это экономит средства и время.

Энергетический колледж также в списке победителей. На этот раз кулибины разработали датчик проводки, которому нет аналогов в мире. С ним работа строителей и электриков пойдет как по маслу.

Алексей Осинский, учащийся 3-го курса Минского государственного энергетического колледжа:

Датчик будет работать от программного обеспечения, то есть будет написана программа, в которой вводится количество окон, дверей в комнате, также это будет показываться на 3D-панели. И количество розеток желаемых, выключателей, на каком уровне от земли они должны находиться. Вписываете туда данные комнаты, параметры, и датчик сам проектирует на стенах 3D-модель, где может проложиться проводка. Заказчик из самой стройкомпании выбирает более удобный вариант.

Ирина Хомич, мастер производственного обучения Минского государственного энергетического колледжа:

Благодаря приложению, которое будет работать как на телефоне, так и на ноутбуке, туда сразу же устанавливаются ГОСТы. По этим лазерным линиям уже можно проводить провод. Он очень контактный и доступен как крупным строительным компаниям, так и обычным электрикам для личного пользования.

Осталось найти инвестора, и новоселы будут счастливы. К слову, молодые энергетики – постоянные участники проекта «100 идей для Беларуси». Всегда на высоте. Датчик проводки покорил не только высокое жюри, но и стал лидером онлайн-голосования.