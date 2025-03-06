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Летом 2025-го юных минчан примут 29 загородных детских лагеря

06 марта 2025 17:43
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За последние три года Минск показывает лучшие результаты в стране по организации летнего оздоровления детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Летом 2025-го юных минчан примут 29 загородных детских лагеря-2

В предстоящем сезоне юных минчан примут 29 загородных лагерей. За одну смену смогут пройти оздоровление 8 тысяч ребят. Подход к организации летней кампании комплексный. Укрепляется материально-техническая база, подбирают кадры, разрабатывают меню. Также будет расширена практика работы в пять смен.

Летом 2025-го юных минчан примут 29 загородных детских лагеря-4

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы планируем сохранить объемы, которые были выполнены в прошлом году. Планируем также сохранить в основном 5-сменный режим работы. Из 29 загородных лагерей 24 будут работать в 5-сменном режиме, что позволит действительно сохранить объемы, которые были. 

Необходимые бюджетные средства уже распределены. Это позволит вовремя подготовить лагеря и сдать их в установленный срок до 15 мая.

# Валерий Нафранович # Молодежь Беларуси # Отдых

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