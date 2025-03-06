Блокадницу Ленинграда Лилию Зимовскую поздравили с 90-летием и наступающим Днём женщин

На момент начала Великой Отечественной войны ей было всего 6 лет. Тогда она оказалась в эпицентре ленинградской блокады. Сейчас у женщины двое детей, четверо внуков и двое правнуков. И несмотря на столь почтенный возраст, она ведет активный образ жизни, любит трудиться на даче. А события тех страшных дней остались лишь в воспоминаниях.

Лилия Зимовская, блокадница Ленинграда:

Мама развешивала хлеб и каждому давала ровно 125 граммов. И это я хорошо помню, что этот хлеб мама не разрешала съесть сразу. Его надо было растянуть на целый день. А когда играешь, ни о чем не думаешь, только хлеб, где он у тебя лежит. И все.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Каждый из них – яркий пример того, какой бы ни была жизнь твоя, как бы она ни складывалась, но дарить людям радость, любить людей, как сказала наша героиня, очень важно. Потому что эти чувства дают тебе силы жить дальше. Каждый день с новыми мыслями.