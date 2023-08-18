Вольфович на антифашистском конгрессе: если не говорить про эти исторические факты, мир взорвётся

Новости Беларуси. Предупредить мир о реальной угрозе: II Международный антифашистский конгресс продолжит работу в Минске. Он собран по инициативе Минобороны, чтобы консолидировать международные силы в противодействии распространению фашизма и нацизма в мире. Второй день мероприятия начался с памятной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с молодежью участники форума отправились к монументу Победы, чтобы отдать дань уважения павшим героям. Венок и цветы легли к подножию обелиска. Память защитников почтили минутой молчания. Одна из задач форума – сохранение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Беларусь – многострадальная страна, в годы войны потерявшая каждого третьего жителя. И долг современного поколения – сделать все, чтобы не допустить повторения тех трагических событий.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня пришел предел. Если не говорить про эти исторические факты, наверное, мир взорвется и подойдет к самой-самой страшной черте – мировой войне в полном смысле этого слова. Мероприятия, связанные с международной безопасностью, которые недавно проходили на московской земле, очень важны. Потому что они показывают всему миру, что эта проблема сегодня есть. Что сегодня не одна Российская Федерация, не одна Республика Беларусь озабочены безопасностью. Я знаю, что приехали представители 28 стран и принимают участие в данном антифашистском конгрессе.